'Tayyip için adam dövdüm bir daha asla oy vermem' diyen vatandaşa muhabir öyle bir şarkı armağan etti ki...

Gün geçmiyor ki sokak röportajında gündeme ve politikaya dair ilginç konuşmalar ortaya çıkmasın.

Sokak röportajları, halkın nabzını tutmak ve çeşitli konulardaki düşüncelerini öğrenmek için önemli bir araç haline geldi.

Bu röportajlar sırasında vatandaşlar, ekonomik durumdan siyasi gelişmelere, sosyal sorunlardan günlük yaşama kadar pek çok konuda görüşlerini dile getiriyor.

Özellikle son dönemde, ekonomik zorluklar ve siyasi tartışmaların yoğunlaştığı bir ortamda, sokak röportajları daha da dikkat çekici hale geldi.

Vatandaş sokak röportajında atom bombası attı: Muaviye'nin siyasetini güdüyorlar

Sokak röportajında konuşan vatandaş: Biz mülteciyiz! Ülke bitmiş!

Son olarak konuşan vatandaşın sözleri dikkat çekti.

Vatandaş röportajda şunları belirtti:

"TAYYİP İÇİN ADAM DÖVDÜM"

“Bu yaşıma kadar hep Tayyip’e oy verdim. Tayyip için adam dövdüm. Bir daha asla vermem.

10 bin lirayla geçinilir mi ya? Ayıp! Kendisi, 10 bini bir seferde markette harcıyor.”

"SON PİŞMANLIK NEYE YARAR"

Bu olay röportaj sonrasında yaşlı adama soru soran muhabirin 'Son pişmanlık neye yarar?' Şarkısını açıp dinletmesi dikkatlerden kaçmadı.