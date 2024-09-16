'Tayyip için adam dövdüm bir daha asla oy vermem' diyen vatandaşa muhabir öyle bir şarkı armağan etti ki...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Tayyip için adam dövdüm bir daha asla oy vermem' diyen vatandaşa muhabir öyle bir şarkı armağan etti ki...

Sokak röportajında, "Bu yaşıma kadar hep Tayyip’e oy verdim. Tayyip için adam dövdüm. Bir daha asla vermem" diyen vatandaşa muhabirin 'Son pişmanlık neye yarar?' Şarkısını armağan etmesi dikkat çekti.

Gün geçmiyor ki sokak röportajında gündeme ve politikaya dair ilginç konuşmalar ortaya çıkmasın.

Sokak röportajları, halkın nabzını tutmak ve çeşitli konulardaki düşüncelerini öğrenmek için önemli bir araç haline geldi.

Bu röportajlar sırasında vatandaşlar, ekonomik durumdan siyasi gelişmelere, sosyal sorunlardan günlük yaşama kadar pek çok konuda görüşlerini dile getiriyor.

Özellikle son dönemde, ekonomik zorluklar ve siyasi tartışmaların yoğunlaştığı bir ortamda, sokak röportajları daha da dikkat çekici hale geldi.

Vatandaş sokak röportajında atom bombası attı: Muaviye'nin siyasetini güdüyorlarVatandaş sokak röportajında atom bombası attı: Muaviye'nin siyasetini güdüyorlar

Sokak röportajında konuşan vatandaş: Biz mülteciyiz! Ülke bitmiş!Sokak röportajında konuşan vatandaş: Biz mülteciyiz! Ülke bitmiş!

sss.jpg

sss2.jpg

Son olarak konuşan vatandaşın sözleri dikkat çekti.

Vatandaş röportajda şunları belirtti:

"TAYYİP İÇİN ADAM DÖVDÜM"

“Bu yaşıma kadar hep Tayyip’e oy verdim. Tayyip için adam dövdüm. Bir daha asla vermem.

10 bin lirayla geçinilir mi ya? Ayıp! Kendisi, 10 bini bir seferde markette harcıyor.”

"SON PİŞMANLIK NEYE YARAR"

Bu olay röportaj sonrasında yaşlı adama soru soran muhabirin 'Son pişmanlık neye yarar?' Şarkısını açıp dinletmesi dikkatlerden kaçmadı.

Son Haberler
Grip şikayetiyle hastaneye gelen 5 hastanın 4’ü Covid-19
Grip şikayetiyle hastaneye gelen 5 hastanın 4’ü Covid-19
Galatasaray'da kriz kapıda: Dursun Özbek artık yok hükmündedir
Galatasaray'da kriz kapıda: Dursun Özbek artık yok hükmündedir
'Tayyip için adam dövdüm bir daha asla oy vermem' diyen vatandaşa muhabir öyle bir şarkı armağan etti ki...
'Tayyip için adam dövdüm bir daha asla oy vermem' diyen vatandaşa muhabir öyle bir şarkı armağan etti ki...
Adana'da genç kız bekçiyi kolundan bıçakladı! İşte son gelişme...
Genç kız bekçiyi kolundan bıçakladı! İşte son gelişme...
Milli İstihbarat Akademisi açıldı: İlk ders İbrahim Kalın'dan
Milli İstihbarat Akademisi açıldı: İlk ders İbrahim Kalın'dan