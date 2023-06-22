Taziye evinde feci kaza: Asansörün halatı koptu, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün akşam yaşanan asansör faciasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Taziye evinde feci kaza: Asansörün halatı koptu, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Olay, Eşref Dinçer Mahallesi'nde bir taziye evinde meydana geldi.

Taziye için gelen Fatma Çelik, Müjgan Çelik, Kerime Çelik ve Salfura Kader, binanın dış cephesine kurulu seyyar asansöre bindi.

Ancak asansörün halatı kırıldı ve 4 kişi yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine çakıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Yaralılar Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Fatma Çelik ve Salfura Kader, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Diğer iki yaralının tedavisi sürüyor. Ölenlerin cenazeleri ise otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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