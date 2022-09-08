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Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Gürcistan'a baklavalı gönderme. Karadağ'dan jeste teşekkür geldi

Karadağ Gürcistan'ı yendi son 16 turuna yükseldi. Gürcistan-Türkiye maçında Furkan'a saldıran Gürcülere Türkiye Basketbol Federasyonu büyük bir gönderme yaptı. Federasyon maçın ardından Karadağ soyunma odasına baklava yolladı. Karadağ'dan bu jeste Berlin'de görüşmek üzere yanıtı geldi

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 15:34
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TBF'den basketçimize saldıran Gürcülere büyük gönderme. Gürcistan'ı yenen Karadağ soyunma odasına baklava yolladılar

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Gürcistan'a baklavalı gönderme. Karadağ'dan jeste teşekkür geldi
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda maçlar tamamlandı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanan grubun 5. ve son maçlarının ardından ilk dört sırada yer alan İspanya, Türkiye, Karadağ ve Belçika, şampiyonada son 16 turuna yükseldi.

Bulgaristan ile grup maçlarına ev sahipliği yapan Gürcistan ise elendi.

A Milli Takım oyuncularının soyunma odası koridorlarında saldırıya uğradığı olaylı Gürcistan maçının ardından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ev sahibi ekibi eleyen Karadağ'ın soyunma odasına bir tepsi baklava yolladı.

Karadağ Basketbol Federasyonu'nun resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Baklava için teşekkürler, Berlin'de görüşürüz." denildi.

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