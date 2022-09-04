5 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Büyük skandal! Milli oyuncumuz Furkan'a Gürcistan'da saldırdılar

Büyük skandal! Milli oyuncumuz Furkan'a Gürcistan'da saldırdılar

FIBA EuroBasket 2022’nin A grubundaki üçüncü karşılaşmasında Türkiye A Milli Basketbol Takımımız, ev sahibi Gürcistan’a yenilerek ilk mağlubiyetini aldı.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 23:22
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 23:46
Takip Et

Milli takımımızın başantrenörü Ergin Ataman’ın diskalifiye edilmesi nedeniyle basın toplantısına çıkan yardımcı antrenör Hakan Demir açıkladı

Büyük skandal! Milli oyuncumuz Furkan'a Gürcistan'da saldırdılar
+
Aa
-

Milli takımımızın başantrenörü Ergin Ataman’ın diskalifiye edilmesi nedeniyle basın toplantısına çıkan yardımcı antrenör Hakan Demir, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, Milli oyuncumuz Furkan Korkmaz'a soyunma odasına giderken saldırıda bulunulduğunu açıkladı.

İşte flaş açıklamalar:

“Bugün Gürcistan oyuncuları ve salonda bulunan bazı güvenlik görevlileri bize saygısızlık yaptılar. Biz buraya basketbol oynamak için geldik, başka herhangi bir şey için değil. Bu yüzden her şey sahanın içerisinde olmalı ama ne yazık ki saha dışında büyük bir skandal gerçekleşti. Bu tür şeyler sporun ruhuna yakışmıyor. Bugün bir basketbol maçı oynanmalıydı ama ne yazık ki olanlar basketbolun dışına çıktı. Gürcistan’da iki maçımız daha kaldı, ne yazık ki bugün salon koridorlarında yaşananlar sporun ruhuna aykırıydı. Biz daha centilmen bir muameleyle karşılaşmayı beklerdik ama maalesef olmadı. 

Sahada iki uzatmalı bir basketbol maçı vardı. Zaman zaman biz, zaman zaman da Gürcistan iyi oynadı ama oyuncumuz Furkan Korkmaz diskalifiye edildikten sonra koridorlarda 3 tane rakip takım oyuncusunun saldırması, üzerine güvenlik görevlilerinin de oyuncumuza ve kondisyonerimize saldırmaları olacak iş değil. Biz buraya maç oynamaya geldik, boks yapmaya değil. Dolayısıyla bugün yaşanan güvenlik zaafiyetinden dolayı çok rahatsızız. Bu konunun da takipçisi olacağız. 

Bugün maç olması gerekenden 22 saniye eksik oynandı. Bunun 1-2 değil de 22 saniye olması durumun hatadan ibaret olmadığını düşündürüyor bize. Bunun da takipçisi olacağız. Biz Gürcistan’a kardeş ülke olarak geldik. Evet, bugün sahada oyuncular arasında bir gerginlik yaşandı ama sonrasında yaşananları kabul edebilmemiz mümkün değil. Oyuncular saha içerisinde birbirleriyle gerginlik yaşayabilirler ama saha dışında arkadaşlar. Bugün güvenlik görevlilerinin de olayın içerisine dahil olması çok üzücü. Tabii ki Gürcistan maçı kazandı, onları da tebrik ediyorum ama konu bu değil. Asıl önemli olan koridorlarda yaşanan olaylar.”

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
1
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
2
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
3
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
4
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
5
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
6
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
7
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
﻿Ahmet Çakar, Ankaragücü Başkanı'na çıkıştı: Önce Beşiktaş'tan özür dileyeceksiniz
﻿Ahmet Çakar, Ankaragücü Başkanı'na çıkıştı: Önce Beşiktaş'tan özür dileyeceksiniz
﻿Ahmet Çakar, Ankaragücü Başkanı'na çıkıştı: Önce Beşiktaş'tan özür dileyeceksiniz
﻿Rıdvan Dilmen: Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayıdır
﻿Rıdvan Dilmen: Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayıdır
﻿Rıdvan Dilmen: Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayıdır
﻿Salih Uçan isyan etti ''Sakatlanabilirdim''
﻿Salih Uçan isyan etti ''Sakatlanabilirdim''
﻿Salih Uçan isyan etti ''Sakatlanabilirdim''
﻿Antalyaspor'un çöküşü, Kasımpaşa'nın yükselişi
﻿Antalyaspor'un çöküşü, Kasımpaşa'nın yükselişi
﻿Antalyaspor'un çöküşü, Kasımpaşa'nın yükselişi
﻿ABD Ürdün’de askeri tatbikat başlattı
﻿ABD Ürdün’de askeri tatbikat başlattı
﻿ABD Ürdün’de askeri tatbikat başlattı
﻿FIBA'ya maç yeniden oynansın itirazı
﻿FIBA'ya maç yeniden oynansın itirazı
﻿FIBA'ya maç yeniden oynansın itirazı
﻿Pakistan'da muson yağmurları 1314 can aldı
﻿Pakistan'da muson yağmurları 1314 can aldı
﻿Pakistan'da muson yağmurları 1314 can aldı
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
﻿Serinlemek için gölete giren 2 kardeş boğuldu
﻿Serinlemek için gölete giren 2 kardeş boğuldu
﻿Serinlemek için gölete giren 2 kardeş boğuldu
﻿Son dakika haberi: Letonya açıklarında özel jet düştü
﻿Son dakika haberi: Letonya açıklarında özel jet düştü
﻿Son dakika haberi: Letonya açıklarında özel jet düştü
﻿Cami tuvaletinde ölü bulundu
﻿Cami tuvaletinde ölü bulundu
﻿Cami tuvaletinde ölü bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.