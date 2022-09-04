Büyük skandal! Milli oyuncumuz Furkan'a Gürcistan'da saldırdılar

Milli takımımızın başantrenörü Ergin Ataman’ın diskalifiye edilmesi nedeniyle basın toplantısına çıkan yardımcı antrenör Hakan Demir, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, Milli oyuncumuz Furkan Korkmaz'a soyunma odasına giderken saldırıda bulunulduğunu açıkladı.

İşte flaş açıklamalar:

“Bugün Gürcistan oyuncuları ve salonda bulunan bazı güvenlik görevlileri bize saygısızlık yaptılar. Biz buraya basketbol oynamak için geldik, başka herhangi bir şey için değil. Bu yüzden her şey sahanın içerisinde olmalı ama ne yazık ki saha dışında büyük bir skandal gerçekleşti. Bu tür şeyler sporun ruhuna yakışmıyor. Bugün bir basketbol maçı oynanmalıydı ama ne yazık ki olanlar basketbolun dışına çıktı. Gürcistan’da iki maçımız daha kaldı, ne yazık ki bugün salon koridorlarında yaşananlar sporun ruhuna aykırıydı. Biz daha centilmen bir muameleyle karşılaşmayı beklerdik ama maalesef olmadı.

Sahada iki uzatmalı bir basketbol maçı vardı. Zaman zaman biz, zaman zaman da Gürcistan iyi oynadı ama oyuncumuz Furkan Korkmaz diskalifiye edildikten sonra koridorlarda 3 tane rakip takım oyuncusunun saldırması, üzerine güvenlik görevlilerinin de oyuncumuza ve kondisyonerimize saldırmaları olacak iş değil. Biz buraya maç oynamaya geldik, boks yapmaya değil. Dolayısıyla bugün yaşanan güvenlik zaafiyetinden dolayı çok rahatsızız. Bu konunun da takipçisi olacağız.

Bugün maç olması gerekenden 22 saniye eksik oynandı. Bunun 1-2 değil de 22 saniye olması durumun hatadan ibaret olmadığını düşündürüyor bize. Bunun da takipçisi olacağız. Biz Gürcistan’a kardeş ülke olarak geldik. Evet, bugün sahada oyuncular arasında bir gerginlik yaşandı ama sonrasında yaşananları kabul edebilmemiz mümkün değil. Oyuncular saha içerisinde birbirleriyle gerginlik yaşayabilirler ama saha dışında arkadaşlar. Bugün güvenlik görevlilerinin de olayın içerisine dahil olması çok üzücü. Tabii ki Gürcistan maçı kazandı, onları da tebrik ediyorum ama konu bu değil. Asıl önemli olan koridorlarda yaşanan olaylar.”