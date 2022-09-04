Son dakika. Ömer Onan'dan FIBA'ya çok sert tavır! Gerekirse şampiyonadan çekiliriz

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan skandal maçla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Onan, "Furkan soyunma odasına giderken polislerle birlikte saldırdılar. Gürcistan'ın resmi polisiyle fiziki bir kavgaya tutuştuk. FIBA'ya söylüyorum, o koridordaki tüm kameraları önümüze getirecekler, getirmezlerse turnuvayı terk ederiz."

Ben buradan FIBA'ya sesleniyorum, o koridordaki tüm kameraları dakika dakika bizim önümüze getirecekler. Eğer getirmeyeceklerse, biz turnuvadan çekileceğiz. Resmen yumruk yumruğa birbirimize girecektik Gürcistan polisiyle."