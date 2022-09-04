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Son dakika. Ömer Onan'dan FIBA'ya çok sert tavır! Gerekirse şampiyonadan çekiliriz

Ömer Onan'dan Furkan Korkmaz skandalıyla ilgili FIBA'ya ültimatom!

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 23:32
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 23:59
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Onan: FIBA'ya söylüyorum, o koridordaki tüm kameraları önümüze getirecekler, getirmezlerse turnuvayı terk ederiz

Son dakika. Ömer Onan'dan FIBA'ya çok sert tavır! Gerekirse şampiyonadan çekiliriz
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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan skandal maçla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Onan, "Furkan soyunma odasına giderken polislerle birlikte saldırdılar. Gürcistan'ın resmi polisiyle fiziki bir kavgaya tutuştuk. FIBA'ya söylüyorum, o koridordaki tüm kameraları önümüze getirecekler, getirmezlerse turnuvayı terk ederiz."

Ben buradan FIBA'ya sesleniyorum, o koridordaki tüm kameraları dakika dakika bizim önümüze getirecekler. Eğer getirmeyeceklerse, biz turnuvadan çekileceğiz. Resmen yumruk yumruğa birbirimize girecektik Gürcistan polisiyle."

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