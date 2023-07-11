TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş KKTC'ye geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş KKTC'ye geldi

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyeti Lefkoşa Ercan Havalimanı'nda, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve diğer yetkilileri karşıladı.

Kurtulmuş'a ziyaretinde, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM İdare Amiri AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, TBMM İdare Amiri MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, TBMM Katip Üyesi İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Kurucular Kurulu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş eşlik ediyor.

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