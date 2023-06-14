TBMM Başkanlık Divanı ve Komisyon üyeleri belli oldu

AKP’nin BMM Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarının partilere göre üye dağılımına ilişkin grup önerisi kabul edildi.

TBMM Başkanlık Divanı ve Komisyon üyeleri belli oldu

AKP'nin 28'inci Dönem TBMM Başkanlık Divanı üyelerinin partilere göre dağılımına ilişkin önerisi kabul edildi.

Kabul edilen AKP Grup önerisine göre; Meclis Başkanvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının Başkan hariç 20 üyeden kurulması ve görev yerleri dağılımının; AKP Grubuna 1 başkanvekili, 6 katip üye, 3 idare amiri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna 1 başkanvekili, 3 katip üye, 1 idare amiri; Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Grubuna 1 başkanvekili, 1 idare amiri; Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna 1 başkanvekili, 1 idare amiri; İyi Parti Grubuna 1 katip üye şeklinde olarak belirlendi.

Öte yandan TBMM’de bulunan komisyonların partilere göre üye dağılımı da okunarak kabul edildi. Buna göre; Dilekçe Komisyonunun 12 üyeden, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun 27'şer üyeden, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 30 üyeden, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'nu 17 üyeden, Dijital Mecralar Komisyonu'nu 17 üyeden, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nu 35 üyeden ve diğer komisyonların 26'şar üyeden kurulması benimsendi. Genel Kurul'da, komisyonların partilere göre üye dağılımı okunarak kabul edildi.

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