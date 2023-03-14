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TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplandı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketini tüm yönleriyle araştırılması için kurulan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, bugün ilk toplantısını yaptı. Komisyon Başkanlığı'na AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu seçildi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 18:55
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TBMM Deprem Araştırma Komisyonu bugün ilk toplantısını yaptı

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplandı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, bugün ilk toplantısını yaptı. Basına kapalı toplantıda komisyon başkanı, başkan vekili, katip üye ve üyelerin seçimi yapıldı. Toplantıda; AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu komisyon başkanı, AKP Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu başkanvekili seçildi. Komisyon Sözcüsü ise AKP Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız oldu. 21 üyeden oluşan komisyonda AKP'den 11, CHP'den 5, HDP'den 2, MHP'den 2 ve İYİ Parti'den 1 milletvekili yer aldı. Komisyonun çalışma takvimi ve yol haritası yarınki toplantıda belirlenecek.

(Kaynak: DHA)

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