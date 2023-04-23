TCG Anadolu, boğaz geçişi için limandan ayrıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "avara" komutunun ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İstanbul Boğazı geçişi için Sarayburnu Limanı'ndan ayrıldı.

TCG Anadolu, boğaz geçişi için limandan ayrıldı

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile TCG Anadolu'ya geldi.

Denizcilik geleneklerine göre gemiye çıkışında "silistre" adı verilen denizci düdüğü çalınarak karşılanan Bakan Akar, tören mangasını selamladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yeni amiral gemisi TCG Anadolu'nun köprü üstüne çıkan Akar, burada seyir subayından yapılacak Boğaz geçişine ilişkin bilgi aldı.

Son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Bakan Akar'ın "avara" komutu sonrası gemi limandan ayrılış faaliyetlerine başladı.

Gemi komutanının "Bismillah halatlar fora" komutu sonrasında geminin limana bağlı olduğu halatlar toplandı ve batarya düdüğü çalınarak gemi seyrine başladı.

TCG Anadolu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı faaliyetleri kapsamında İstanbul Boğaz geçişi yaparak halkı selamlayacak.

Boğaz geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayacak TCG Anadolu'dan 21 pare top atışı yapılacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçak ve helikopterler de geçişe eşlik edecek.

Geminin limandan ayrıldığı anlar, sahilde toplanan çok sayıdaki vatandaş tarafından ilgiyle izlendi.

tcg-anadolu-bogaz-gecisi-icin-limandan-ayrildi-yenicag-2.jpgtcg-anadolu-bogaz-gecisi-icin-limandan-ayrildi-yenicag-6.jpg

tcg-anadolu-bogaz-gecisi-icin-limandan-ayrildi-yenicag-7.jpg

tcg-anadolu-bogaz-gecisi-icin-limandan-ayrildi-yenicag-8.jpg

tcg-anadolu-bogaz-gecisi-icin-limandan-ayrildi-yenicag-9.jpg

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Malatya'da enkazların yaklaşık yüzde 99'u kaldırıldı Güncel
Malatya'da enkazların yaklaşık yüzde 99'u kaldırıldı
Türkiye, Sudan'daki vatandaşlarını yarın tahliye edecek Güncel
Türkiye, Sudan'daki vatandaşlarını yarın tahliye edecek
Eski masörü Ronaldo'nun çapkınlıklarını ifşa etti Magazin
Eski masörü Ronaldo'nun çapkınlıklarını ifşa etti
370 kişinin öldüğü 6 bloğun müteahhidi kayıplara karıştı Güncel
370 kişinin öldüğü 6 bloğun müteahhidi kayıplara karıştı
EPDK 124 şarj hizmeti lisansı verdi Güncel
EPDK 124 şarj hizmeti lisansı verdi
Depremzede çocukların 23 Nisan coşkusu Güncel
Depremzede çocukların 23 Nisan coşkusu
Adıyaman'da depremzede çocuğun tek hayali silikon bacak Güncel
Adıyaman'da depremzede çocuğun tek hayali silikon bacak