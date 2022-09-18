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  • Türkiye'nin ilk SİHA savaş gemisi TCG Anadolu'dan Yeniçağ'a özel görüntüler. Savaş muhabiri Burak Ersemiz ve Ali Aksoyer

Türkiye'nin ilk SİHA savaş gemisi TCG Anadolu'dan Yeniçağ'a özel görüntüler. Savaş muhabiri Burak Ersemiz ve Ali Aksoyer güverteye çıktı

TCG Anadolu gemisi ilk kez basın mensupları tarafından görüntülenirken, gazeteciler Burak Ersemiz ve Ali Aksoyer Yeniçağ'a özel bir görüntü gönderdi.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 18:37
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TCG Anadolu gemisi ilk kez basın mensupları tarafından görüntülenirken, gazeteciler Burak Ersemiz ve Ali Aksoyer Yeniçağ'a özel bir görüntü gönderdi

Türkiye'nin ilk SİHA savaş gemisi TCG Anadolu'dan Yeniçağ'a özel görüntüler. Savaş muhabiri Burak Ersemiz ve Ali Aksoyer güverteye çıktı
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Yerli ve milli savunma sanayiinin en önemli yapıtaşlarından biri olması beklenen TCG Anadolu gemisi ilk kez basın mensupları tarafından görüntülendi.

Tv100 muhabiri Burak Ersemiz ve DHA muhabiri Ali Aksoyer, gemiden ilk dronu TCG Anadolu'dan havalandırırken, geçmiş yıllarda birlikte polis muhabirliği yaptıkları gazeteci Orhan Can'a da esprili bir göndermede bulundu.

GEMİNİN YÜZER BİR TSK ÜSSÜ OLMASI HEDEFLENİYOR

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, ülkemizin bugüne kadar tek parçada ürettiği en büyük savunma sanayii projesi olan TCG Anadolu son derece kritik yeteneklerle donatıldı. Bu durum onu sadece Mavi Vatan’da değil gerektiği zaman Hint ve Atlas okyanuslarında görev yapabilecek bir konuma taşıyor.

Uzunluğu 231 metre, yükseklik 58 metre olan TCG Anadolu’nun ağırlığı 27,4 ton. Tam yük ile 21 knot azami hıza ulaşan dev platform kara, hava ve deniz unsurlarına ev sahipliği yapabilecek.

Çok sayıda tank, zırhlı ve paletli araç taşıyabilecek TCG Anadolu’da 1443 personel görev alabilecek. İçerisinde dev bir hastane de bulunan gemi aynı zamanda yakın hava savunma sistemine de sahip.

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Seçimden önce emperyalizm Türkiyemizi savaşa sürüklemek isteyebilir. Hazırlıklı ve güçlü olmalıyız. Allah devlete millete zeval vermesin!🇹🇷
17.09.2022 23:06
Bir yurttaş olarak Türkiye'nin silah teknolojileri konusunda her alanda güçlü olmasını tüm kalbimle isterim. Fakat akp'nin seçim propagandasına dönüştürdüğü projeleri ne derece başarılı emin değilim?  
 
Alptuğ
17.09.2022 21:41
Savunması iyi yapılabilirse kriz ve savaş durumlarda etkili bir güç aktarma organı ve kuvvet çarpanı olur. Ordumuza ve milletimize hayırlı olsun. Vesile olanlara ve destekleyenlere teşekkürler.  
 
Selim
17.09.2022 20:30
Yurdum muhalefeti duymasın görmesin bir kulp takıverir.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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