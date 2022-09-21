Türkiye, BAE’ye 20 SİHA sattı, Suudi Arabistan fabrika istedi

Reuters haber ajansının ismi açıklanmayan iki Türk kaynağa dayandırdığı haberinde daha önce bölgede Türkiye'yle rekabet içinde olan BAE ve Suudi Arabistan'ın son dönemdeki diplomatik yumuşama ile askeri sözleşmeler arayışında olduğu aktarıldı.

Kaynaklar ayrıca, Suudi Arabistan'ın hem SİHA hem de kendi ülkesinde üretim yapabilmek adına fabrika kurulması talebinin bulunduğunu söyledi.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, "BAE ile yapılan görüşmelerde hızlı bir şekilde 20 adet SİHA teslim edilmesi kararı alındı ve (SİHA'lar) verildi" derken, üst düzey bir yetkili ise "BAE'nin bir süredir SİHA alma talebi vardı. Şimdi bu SİHA'ların verilmesi durumu oldu. BAE'den ek talep de geldi bu konuda. Bunun da hızlı şekilde karşılanmasına çalışılacak" dedi.

Reuters'a konuşan bir yetkili, BAE'nin son dönemde Türkiye'de yatırım yapma, şirket satın alma gibi alanlarla ciddi şekilde ilgilendiğini kaydederek, "Zaten somut bazı adımlar atıldı, bazı görüşmeler de halen devam ediyor. Karşılıklı olarak ekonomik alanda işbirliğinin gelişmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Bu da onlardan bir sonuç" dedi.

SUUDİ ARABİSTAN FABRİKA İSTİYOR

Aynı kaynak, Suudi Arabistan'ın hem SİHA talebinin olduğunu hem de Arabistan'a bir SİHA fabrikası kurulmasını istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Fabrika kurulmasının birkaç çeşidi bulunuyor. Sıfırdan üretmekten montajın yapıldığı fabrikalara kadar. Baykar fabrika kurulması gibi taleplerde çok ciddi inceleme yapıyor. Biraz stratejik bir karar bu. Bu konuda talep ve görüşmeler var. Türkiye Suudi Arabistan ile yatırımlar, swap gibi konularda bazı görüşmeler de yapıyor. Ama beklendiği kadar hızlı ilerlemiyor."

Suudi Arabistan'ın asıl talebinin fabrika kurulması olduğunu belirten yetkili, "Bu konuda değerlendirmeler ve görüşmeler devam ediyor" dedi. Yetkili konuya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.

Baykar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, (SSB) UAE Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan kamu iletişim ofisi ise konu hakkında yorum yapmadı.

BAYKAR TALEBE YETİŞEMİYOR

Baykar'ı kardeşi ve aynı zamanda Erdoğan'ın damadı olan Selçuk Bayraktar'la birlikte yöneten Haluk Bayraktar geçen ay yaptığı bir açıklamada, 22 ülke ile TB2 SİHA'ları satış anlaşması imzaladıklarını belirtmişti.

Halen ayda 20 adet Bayraktar TB2 SİHA'sı üretebildiklerini ifade eden Haluk Bayraktar bu modeller için sipariş listesinin önümüzdeki üç yıl boyunca dolu olduğunu açıklamıştı.