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SİHA'lar petrol kuyularının arasına gizlenen terör üssünü vurdu

Türkiye İstiklal caddesinde terör örgütü tarafından patlatılan bombanın ardından Suriye'nin kuzeyi ile Irak'ın kuzeyinde Pençe Kılıç harekatı başlattı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 20:32
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İstiklal caddesinde gerçekleşen terör saldırısı sonrası Pençe Kılıç operasyonu sürüyor

SİHA'lar petrol kuyularının arasına gizlenen terör üssünü vurdu
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Lokman HAPPANİ/YENİÇAĞ KİLİS 

Yapılan ilk günkü harekatta, YPG/PKK'ya ait bir çok üs ve mühimmat depoları imha edildi. TSK Pençe Kılıç harekatında sivil hassasiyetin yanı sıra ibadethaneler ve okulların vurulmaması konusunda adeta titiz hareket ediyor. 

PETROL KUYULARI ARASINA GİZLENEN ÜS VURULDU

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK, üs ve mühimmat depoları silahlı ve silahsız insansız hava araçları ile 7/ 24 gözetim faaliyetine devam ediyor.

Bugün terör örgütünün elinde bulunan  Hasake bölgesindeki petrol kuyularının arasında terör üssü tespit edildi. yapılan tespit sonrası SİHA'lar tarafından nokta atışı imha edildi.  Petrol kuyularına her hangi bir zarar verilmediği görüldü.

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