SİHA'lar petrol kuyularının arasına gizlenen terör üssünü vurdu

Lokman HAPPANİ/YENİÇAĞ KİLİS

Yapılan ilk günkü harekatta, YPG/PKK'ya ait bir çok üs ve mühimmat depoları imha edildi. TSK Pençe Kılıç harekatında sivil hassasiyetin yanı sıra ibadethaneler ve okulların vurulmaması konusunda adeta titiz hareket ediyor.

PETROL KUYULARI ARASINA GİZLENEN ÜS VURULDU

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK, üs ve mühimmat depoları silahlı ve silahsız insansız hava araçları ile 7/ 24 gözetim faaliyetine devam ediyor.

Bugün terör örgütünün elinde bulunan Hasake bölgesindeki petrol kuyularının arasında terör üssü tespit edildi. yapılan tespit sonrası SİHA'lar tarafından nokta atışı imha edildi. Petrol kuyularına her hangi bir zarar verilmediği görüldü.