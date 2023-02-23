Bankacılık sektörünün mevduatı arttı. Tüketici kredileri de tavan yaptı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 17 Şubat ile biten haftada 51,8 milyar lira artarak 9 trilyon 638,2 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 17 Şubat ile biten haftada 51 milyar 792 milyon 886 bin lira artarak 9 trilyon 638 milyar 204 milyon 425 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,3 artışla 5 trilyon 240 milyar 699 milyon 191 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,4 azalışla 4 trilyon 21 milyar 547 milyon 461 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 224 milyar 65 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 190,5 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 17 Şubat itibarıyla 2 milyar 16 milyon dolarlık azalış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI AZALDI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,09 artarak 1 trilyon 140 milyar 521 milyon 216 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,2 azalışla 881 milyar 227 milyon 169 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,6 düşüşle 708 milyar 236 milyon 423 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 334 milyar 741 milyon 956 bin lirası konut, 43 milyar 340 milyon 655 bin lirası taşıt ve 704 milyar 438 milyon 605 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 17 Şubat ile biten haftada 27 milyar 741 milyon 882 bin lira artarak 7 trilyon 617 milyar 241 milyon 971 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,3 artış kaydetti.