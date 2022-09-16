Merkez Bankası açıkladı. Türkiye'nin kısa vadeli borç stoku zirve seviyesinde

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl ya da daha az kalmış dış borç stoku Temmuz ayı itibariyle 182 milyar dolar olarak zirve seviyelere yakın seyrini sürdürdü. Haziran itibariyle bu veride 182,5 milyar dolarla rekor kaydedilmişti.

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku zirve seviyelerdeki seyrini sürdürüyor.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl ya da daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 182 milyar dolar oldu. Haziran ayında bu kalemde 182,5 milyar dolarla rekor kaydedilmişti.

Türkiye’de kısa vadeli dış borç stoku 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,7 oranında artışla 134,6 milyar dolara çıktı.

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7,6 oranında artarak 55,3 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 12,2 oranında artarak 49,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.