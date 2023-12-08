TCMB Başkanı Erkan'dan reeskont limiti açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, reeskont limitini artırma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

KAYNAK: Haber Merkezi
TCMB Başkanı Erkan'dan reeskont limiti açıklaması

Ankara Sanayi Odası toplantısına katılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, sanayicilerin sorularını yanıtladı. Erkan, buradaki konuşmasında, ihracatçılar için reeskont kredilerinde yaptıkları düzenlemeleri anlattı.

Son dönemde reel sektörün dikkat çektiği sorunlardan biri olan reeskont limitleriyle ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yeni bir açıklama geldi.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Temmuz'da 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız, çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Erkan, yatırım taahhütlü avans kredileriyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Erkan, "Yatırım taahhütlü avans kredileriyle cari dengeye katkı verecek ve etkileri döviz kuru ve fiyat istikrarında hissedilecek alanlarda üretim artışı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"SANAYİCİLERİMİZDEN BEKLENTİMİZ YATIRIMLARA AĞIRLIK VERMELERİ"

Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) başta olmak üzere yatırım ve ihracat desteklerine ilişkin son dönemde atılan adımlara ve yapılan çalışmalara dikkati çeken Erkan, "Firmaların finansmana erişimini ve finansman koşullarını desteklemeye devam etmekteyiz. Sağlanan bu imkanlarla sanayicilerimizden beklentimiz yatırımlara ağırlık vermeleri, uygulanan programa ve Türkiye'ye her koşulda destek olmaya devam etmeleridir" değerlendirmesinde bulundu.

Erkan, YTAK uygulama çerçevesinin yeniden yapılandırıldığını belirterek, "Yatırımlara ilişkin süreci ilgili kurumlarla birlikte stratejik bir çerçevede yürütmekteyiz. Yeni çerçevesiyle güçlendirilmiş YTAK programıyla cari dengeye katkı verecek ve dolaylı etkileri döviz kuru ve fiyat istikrarı üzerinde hissedilecek alanlarda üretim kapasitesinin artışını hedefliyoruz. YTAK'a 3 yıl boyunca toplam 300 milyar lira limit tahsis edildi" ifadelerini kullandı.

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