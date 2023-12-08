Merkez Bankası'ndan flaş altın hamlesi. 19 ton altın alındı

Dünya Altın Konseyi açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 19 ton alım yaparak resmi altın rezervlerini 498 tona yükseltti

KAYNAK: Haber Merkezi
Merkez Bankası'ndan flaş altın hamlesi. 19 ton altın alındı

TCMB'den altın atağı geldi. Hem de 19 tonluk bir altın. Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) son raporuna göre, global merkez bankaları ekim ayında resmi altın rezervlerine net 42 ton ekledi. Çin altın almında ilk sırada yer alırken, onun arkasından TCMB geldi.

Merkez Bankası, 19 ton alım yaparak resmi altın rezervlerini 498 tona yükseltti. Altın rezervlerini yükselten TCMB, mart-mayıs arasındaki yoğun net satışlarının bir sonucu olarak yıllık bazda hala net satıcı konumunda (44 ton). Ekimde Özbekistan ve Kazakistan'ın öncülüğünde önceki iki aya kıyasla daha yüksek satış hacimleri görüldü.

Merkez bankalarının altın alımları ekimde yavaşladı ancak altın yatırımcılarının dikkatini çeken genel güçlü alım eğilimini değiştirmedi. Rapor edilen küresel net alımlar ay içinde 42 ton gerçekleşirken, bu rakam eylüldeki 72 tonluk revize edilmiş toplamın yüzde 41 altında, ancak ocak-eylül aylık ortalaması olan 34 tonun yüzde 23 üzerinde kaldı.

İlgili Haberler
Küresel piyasaların gözü ABD istihdam raporuna odaklandı
Küresel piyasaların gözü ABD istihdam raporuna odaklandı
Yok edilen bir Cumhuriyet değerinin Sümer Holding'in taşınmazları satışta
Yok edilen bir Cumhuriyet değerinin Sümer Holding'in taşınmazları satışta
Kredi kartı borcu asgari ücretin 2.5 katına çıktı. Vatandaş borç sarmalında
Para karşılığı tıp fakültesine kaydedilen yabancı uyruklu öğrenciler için yeni skandallar ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Son Haberler
Gazze’de can kaybı 17 bini aştı Dünya
Gazze’de can kaybı 17 bini aştı
Dilan ve Engin Polat’ın avukatı çiftin cezaevinde kendi eli aracılığıyla öpüştüğünü açıkladı. Nasıl yani demeyin. Şöyle olmuş Gündem
Dilan ve Engin Polat’ın avukatı çiftin cezaevinde kendi eli aracılığıyla öpüştüğünü açıkladı. Nasıl yani demeyin. Şöyle olmuş
İşte nezle ve bronşite iyi gelen mucize ot Sağlık
İşte nezle ve bronşite iyi gelen mucize ot
Süper Kupa'ya Süper Umre programı. İstanbul'da 75 TL. Riyad'da 45 bin Lira Spor
Süper Kupa'ya Süper Umre programı. İstanbul'da 75 TL. Riyad'da 45 bin Lira
Mahfi Eğilmez halka ödetilen parayı açıkladı Ekonomi
Mahfi Eğilmez halka ödetilen parayı açıkladı
Küresel piyasaların gözü ABD istihdam raporuna odaklandı Ekonomi
Küresel piyasaların gözü ABD istihdam raporuna odaklandı
Kainat Güzeli ‘elbisesi’ nedeniyle ülkesine dönemedi. Yarışma direktörü gözaltında Magazin
Kainat Güzeli ‘elbisesi’ nedeniyle ülkesine dönemedi. Yarışma direktörü gözaltında