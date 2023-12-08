Merkez Bankası'ndan flaş altın hamlesi. 19 ton altın alındı

TCMB'den altın atağı geldi. Hem de 19 tonluk bir altın. Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) son raporuna göre, global merkez bankaları ekim ayında resmi altın rezervlerine net 42 ton ekledi. Çin altın almında ilk sırada yer alırken, onun arkasından TCMB geldi.

Merkez Bankası, 19 ton alım yaparak resmi altın rezervlerini 498 tona yükseltti. Altın rezervlerini yükselten TCMB, mart-mayıs arasındaki yoğun net satışlarının bir sonucu olarak yıllık bazda hala net satıcı konumunda (44 ton). Ekimde Özbekistan ve Kazakistan'ın öncülüğünde önceki iki aya kıyasla daha yüksek satış hacimleri görüldü.

Merkez bankalarının altın alımları ekimde yavaşladı ancak altın yatırımcılarının dikkatini çeken genel güçlü alım eğilimini değiştirmedi. Rapor edilen küresel net alımlar ay içinde 42 ton gerçekleşirken, bu rakam eylüldeki 72 tonluk revize edilmiş toplamın yüzde 41 altında, ancak ocak-eylül aylık ortalaması olan 34 tonun yüzde 23 üzerinde kaldı.