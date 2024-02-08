TCMB Başkanı Karahan gizleyemedi. Elektrik ve doğalgaza zam kapıda

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yeni başkanı Fatih Karahan, geçtiğimiz hafta göreve atanmasının ardından ilk defa kamuoyunun karşısına geçti ve gazetecilerin sorularını cevapladı.

Karahan’ın kamuoyuna duyurduğu, yılın ilk enflasyon raporunda 2024 sonu beklentisi 36, 2025 sonu beklentisi 14 ve 2026 sonu beklentisi yüzde 9 olarak açıklamasından sonra zamlar da gündeme geldi.

Karahan'a, enflasyondaki artışla ilgili ocak ayına dikkat çekildiği fakat önümüzde bir yerel seçim olduğu belirtilerek, “Uzun süredir enerji fiyatlarında artış yapılmıyor. Bu artışların seçim sonrasına ertelendiğine vurgu yapılıyor. Seçim sonrasında özellikle doğalgaz ve elektrik fiyatlarında bir artışın enflasyona etkisi nasıl olacaktır?” sorusu soruldu.

Fatih Karahan ise, enflasyon tahminlerini yaparken birçok kalemde yaşanabilecek zamlar için bir projeksiyonda bulunduklarını iletti ve soruya “Elektrik ve doğalgazda bir düzenleme yapılması bekleniyor. Bu çerçevede OVP’yi (orta vadeli program) kullandık.” yanıtını verdi.

OPV’nin kapsayıcı bir program olduğunu söyleyen Karahan, tahminleri yaparken fiyatlarda da bir miktar güncelleme olacağını tahmin ettiklerini iletti.

KREDİ KARTLARINA DÜZENLEME MESAJI

Gazetecilerin sorduğu kredi kartı harcamalarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Karahan, aralık ayında kredi kartı harcamalarında yükselme olduğunu söyledi ve “Bunun geçici olup olmadığı henüz çok net değil. Asgari ücretin artacağı bekleniyordu. Bu nedenle bazı harcamalar öne çekilmiş olabilir ama bundan bağımsız olarak kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. “ dedi.