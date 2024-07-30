TCMB enflasyonun sorumlusunu buldu. Bakın kim çıktı?

Senelerdir boğuşulan enflasyonun sorumlusu TCMB tarafından sonunda bulundu. Enflasyonu yükselten etkenler aslında yanlış politikalar değil de başka şeymiş Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na göre.

Rekor üstüne rekor kıran Türkiye enflasyonu vatandaşın kamburu oldu. Alım gücünü bitirdi. Maaşlar artık her gün daha da yetersiz kaldı. TCMB bunun sebebini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), öncü göstergelerin temmuz ayında aylık tüketici enflasyonunu yukarı çekecek kalemlerin enerji, işlenmemiş gıda, alkol-tütün grupları olduğunu söyledi.

Enflasyon haziranda yıllık bazda yüzde 71.60 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 1,64 olarak açıklandı.

Bu TÜİK rakamları ancak ENAG’da durum çok daha farklı. ENAG’a göre enflasyon yıllık bazda yüzde 113,08 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 4,27 olarak açıklandı.

Aradaki farkın bu kadar açık olması akıllarda soru işareti bırakıyor. Markette ve pazarda fiyatlar cayır cayır yanarken, enflasyonda dezenflasyon süreci başladı söylemleri vatandaşa hiç yansımadı.

Politika faizinin yüzde 50’de sabit bırakıldığı 23 Temmuz tarihi Para Politikası Kurulu toplantısının özetini yayımlayan TCMB, “Buna karşın, öncü göstergeler bu grupların dışlandığı çekirdek göstergelerde artışın görece daha sınırlı seyrettiğine işaret etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Yayımlanan özetlerde “Öncü veriler, son dönemde döviz kurundaki ılımlı görünüm ve iç talep gelişmelerinin yansımalarıyla birlikte temel mal grubunda fiyat artışının diğer gruplara kıyasla ılımlı seyrettiğine işaret etmektedir” değerlendirmesine yer verildi.

TCMB, “Önümüzdeki dönemde TÜFE’deki yıllık kira enflasyonunun yavaşlayacağını ima etmektedir. Buna karşın, bu kalemdeki yüksek atalet neticesinde kira enflasyonunun yüksek seviyesini koruyarak; dezenflasyon sürecinde, azalarak da olsa, tüketici enflasyonunun seyrinde önemli olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.