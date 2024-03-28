TCMB toplantı tutanaklarını yayımladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncü göstergelerin, martta enflasyonun ana eğiliminde yavaşlamaya işaret ettiği vurgusunda bulundu.

TCMB mart ayı toplantısında, politika faizini sürpriz bir şekilde 500 baz puan artırarak gecelik borçlanma/borç verme faiz marjlarını bir haftalık politika faizine göre 300 baz puana genişletmeye karar verdi.

TCMB, “Diğer taraftan, söz konusu yavaşlamaya rağmen, ana eğilimin Enflasyon Raporu’nda öngörülen düzeyin bir miktar üzerinde olduğu değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verdi.

TCMB’nin karar metninde şu ifadeler kullanıldı:

Öncü veriler kapsamında, martta fiyat artışları temel mal grubunda önceki aya oranla bir miktar yükseliş gösterirken enerji başta olmak üzere diğer gruplarda yavaşlama görülmekte.

Ramazan ayının etkisiyle bir önceki ay önemli oranda yükselen gıda fiyatlarında, sebze fiyatlarının da etkisiyle bu dönemde daha ılımlı artışlar yaşanmakta.

Hizmetlerde de aylık fiyat artışının yüksek seyretmekle beraber şubata kıyasla güç kaybedeceği tahmin edilmekte.

Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmanın etkisiyle politika faizinin artırılmasına karar vermiştir.

Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürüleceğine karar verildiği belirtildi.