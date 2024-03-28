TCMB toplantı tutanaklarını yayımladı

Kaynak: Bloomberght
TCMB toplantı tutanaklarını yayımladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 500 baz puanlık faiz artışı kararını aldığı Para Politikası Kurulu toplantısının özetlerini yayımladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncü göstergelerin, martta enflasyonun ana eğiliminde yavaşlamaya işaret ettiği vurgusunda bulundu.

TCMB mart ayı toplantısında, politika faizini sürpriz bir şekilde 500 baz puan artırarak gecelik borçlanma/borç verme faiz marjlarını bir haftalık politika faizine göre 300 baz puana genişletmeye karar verdi.

TCMB, “Diğer taraftan, söz konusu yavaşlamaya rağmen, ana eğilimin Enflasyon Raporu’nda öngörülen düzeyin bir miktar üzerinde olduğu değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verdi.

TCMB’nin karar metninde şu ifadeler kullanıldı:

Öncü veriler kapsamında, martta fiyat artışları temel mal grubunda önceki aya oranla bir miktar yükseliş gösterirken enerji başta olmak üzere diğer gruplarda yavaşlama görülmekte.

Ramazan ayının etkisiyle bir önceki ay önemli oranda yükselen gıda fiyatlarında, sebze fiyatlarının da etkisiyle bu dönemde daha ılımlı artışlar yaşanmakta.

Hizmetlerde de aylık fiyat artışının yüksek seyretmekle beraber şubata kıyasla güç kaybedeceği tahmin edilmekte.

Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmanın etkisiyle politika faizinin artırılmasına karar vermiştir.

Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürüleceğine karar verildiği belirtildi.

İlgili Haberler
Pegasus'tan ilk hamle. Başvuru yapıldı
Pegasus'tan ilk hamle. Başvuru yapıldı
Bahçıvan: İşsizlik yeniden kritik sorunlardan biri olabilir
Bahçıvan: İşsizlik yeniden kritik sorunlardan biri olabilir
EPDK açıkladı. Türkiye'nin petrol ithalatı arttı
EPDK açıkladı. Türkiye'nin petrol ithalatı arttı
Son Haberler
Atatürk öldükten sonra bankadaki kasası açıldığında içinden ne çıktı? Yılmaz Özdil açıkladı. Açılırken tüm heyet kasanın içine bakıyordu Gündem
Atatürk öldükten sonra bankadaki kasası açıldığında içinden ne çıktı? Yılmaz Özdil açıkladı. Açılırken tüm heyet kasanın içine bakıyordu
Çift promosyon hakkınız olabilir. Emekliler dikkat Ekonomi
Çift promosyon hakkınız olabilir. Emekliler dikkat
İstanbul’un dehşet! Eşini 7 kez bıçakladı ölmesi için başında bekledi. Kuzeni de katil çıktı Gündem
İstanbul’un dehşet! Eşini 7 kez bıçakladı ölmesi için başında bekledi. Kuzeni de katil çıktı
Malatya’da 18 kilo kubar esrar ele geçirildi Yerel Haberler
Malatya’da 18 kilo kubar esrar ele geçirildi
Hataylı girişimci kadınlar teknoloji eğitimi aldı Ekonomi
Hataylı girişimci kadınlar teknoloji eğitimi aldı
NBA yıldızları Final Four adaylarını açıkladı. Fenerbahçe detayı Spor
NBA yıldızları Final Four adaylarını açıkladı. Fenerbahçe detayı
Kuşum Aydın Tiktok'ta ateş püskürdü: Param bitti ayıp be Magazin
Kuşum Aydın Tiktok'ta ateş püskürdü: Param bitti ayıp be