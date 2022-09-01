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Merkez’den bankalar için flaş komisyon kararı. Hedefi tutturamayan ceza gibi komisyon ödeyecek

Merkez Bankası, dövizden TL.'ye dönüşüm hedefi çerçevesinde bir adım daha attı. TL mevduatı yüzde 50’nin üzerinde olan bankalar hariç, yabancı para zorunlu karşılıklardan yıllık yüzde 3 komisyon alınacak.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 12:04
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 12:34
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TCMB'den flaş karar. Bankaların TL mevduatları düşük çıkarsa, ceza gibi komisyon ödeyecek

Merkez’den bankalar için flaş komisyon kararı. Hedefi tutturamayan ceza gibi komisyon ödeyecek
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan flaş TL mevduat kararı. Bankalar TL mevduatlarını hedeflenen yüzde 50 seviyesinin üerine çıkaramaması halinde Merkez Bankasına komisyon ödeyecek. O komisyon yüzde 3 olarak belirlendi.Dövizden liraya dönüşüm hedefi, alınan mikro önlemler çerçevesinde devam ediyor.

Merkez Bankası, TL mevduatları düşük kalan bankaların yabancı para zorunlu karşılıklarından komisyon alınmasına karar verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bankalara gönderilen ve Bloomberg tarafından doğrulanan karara göre, tüzel ve gerçek kişilerde TL mevduatları yüzde 50’nin üzerinde olan bankalar hariç, yabancı para zorunlu karşılıklardan yıllık yüzde 3 komisyon alınacak.

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MAASLARINI DOLAR UZERINDENMI ALIYORLAR
1.09.2022 12:52
MERKEZ BANKASI SABAHA KADAR CALISIYOR MESAAISI DOLAR UZERINDENMI ACACA? SABAHA KADAR TEK CALIŞAN HIC DURMAYAN MERKEZ BANKASI  
 
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