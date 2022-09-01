Merkez’den bankalar için flaş komisyon kararı. Hedefi tutturamayan ceza gibi komisyon ödeyecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan flaş TL mevduat kararı. Bankalar TL mevduatlarını hedeflenen yüzde 50 seviyesinin üerine çıkaramaması halinde Merkez Bankasına komisyon ödeyecek. O komisyon yüzde 3 olarak belirlendi.Dövizden liraya dönüşüm hedefi, alınan mikro önlemler çerçevesinde devam ediyor.

Merkez Bankası, TL mevduatları düşük kalan bankaların yabancı para zorunlu karşılıklarından komisyon alınmasına karar verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bankalara gönderilen ve Bloomberg tarafından doğrulanan karara göre, tüzel ve gerçek kişilerde TL mevduatları yüzde 50’nin üzerinde olan bankalar hariç, yabancı para zorunlu karşılıklardan yıllık yüzde 3 komisyon alınacak.