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Merkez Bankası’ndan dövizle ilgili son dakika kararı. Resmi Gazete'de yayınlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Daha önce sadece bireysel döviz hesaplarını kapsayan “TL hesabına dönüşümün yeterince yapılamaması halinde ek zorunlu karşılık” uygulamasına ticari mevduatlarI da ekleDİ.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 09:37
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 09:41
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Resmi Gazete'de yayınlandı: Merkez Bankası’ndan son dakika döviz kararı

Merkez Bankası’ndan dövizle ilgili son dakika kararı. Resmi Gazete'de yayınlandı
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Merkez Bankası’nın son kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Karar şu şekilde:

MADDE 1- 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 10/B maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gerçek kişi” ibaresi “gerçek ve tüzel kişi” olarak, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve üçüncü fıkrasında yer alan “oranını” ibaresi “oranlarını” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Gerçek ve tüzel kişi dönüşüm oranı ayrı ayrı yüzde 10,00’ın altında kalan bankalar ilave olarak 5 puan, yüzde 10,00 ile yüzde 20,00 arasında olan bankalar ilave olarak 3 puan zorunlu karşılığı hesaplama dönemini izleyen ilk zorunlu karşılık tesis döneminden başlamak üzere tesis eder. Gerçek veya tüzel kişi dönüşüm oranı hesaplanamayan bankalar için Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslar dikkate alınır.”

MADDE 2- Bu Tebliğ 2/9/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

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Yılmaz AY
31.08.2022 09:57
Müşteri Garantili Yatırımların yapıldığı bir ülkeye FİNANSORÜ olan "şahsım" SULTAN yapsınlar, valla alacaklarımı tahsil etmeye bırak yasa çıkarmayı "hem marabayı ve hemde köyü satarım" bilesiniz haaa  
 
Vatandaş
31.08.2022 09:47
Uçuyoruz…Vay çakma dinciler vay  
 
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