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Merkez Bankası rezervleri 129,6 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 3 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 488 milyon dolar arttı ve 129 milyar 627 milyon dolara çıktı

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 16:22
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TCMB'nin rezervleri 129,6 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası rezervleri 129,6 milyar dolara yükseldi
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 3 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 725 milyon dolar artışla 77 milyar 931 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 27 ocakta 76 milyar 206 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 763 milyon dolar yükselişle 50 milyar 933 milyon dolardan 51 milyar 696 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 488 milyon dolar artışla 127 milyar 139 milyon dolardan 129 milyar 627 milyon dolara yükseldi. Söz konusu veri, Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine işaret etti.

Net uluslararası rezervler de geçen hafta 25,8 milyar dolardan, 27,1 milyar dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle:

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adem
9.02.2023 16:31
dolar mı bastılar,bu kadar rezerv varsa niçin ülke başkalarından borç alıyor  
 
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