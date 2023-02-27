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Türk Eczacılar Birliği 10 ilde 26 sahra eczanesi kurdu

Türk Eczacıları Birliği tarafından depremlerin ardından afetzedelerin ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının karşılanması amacıyla 10 ilde birden fazla noktada oluşturulan sahra eczaneler ücretsiz hizmet veriyor.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 12:54
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TEB 10 ilde 26 sahra eczanesi kurdu

Türk Eczacılar Birliği 10 ilde 26 sahra eczanesi kurdu
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 11 ilin etkilendiği depremlerin hemen ardından birlik bünyesindeki eczacılar da ilaç temini amacıyla bölgede geçici eczane hizmeti sunmak için harekete geçti.

Bu kapsamda, birlik tarafından büyük afetten etkilenen illerde belirlenen 26 noktada sahra eczanesi oluşturuldu. Tır, konteyner ve sahra çadır eczaneleri eczacıların bağışladığı ilaç ve malzemelerle 24 saat kesintisiz ve ücretsiz hizmet vermeyi sürdürüyor.Bölgeye gönüllü gelen eczacıların görev aldığı eczanelerde, depremzedelerin ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi malzemelerin dağıtımı kolluk kuvvetlerinin gözetiminde yapılıyor.

Bu kapsamda, Hatay Eczacı Odası İskenderun Temsilciliği tarafından İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki iki prefabrik yapıya yerleştirilen ve raflara dizilerek ayrıştırılan ilaçlar, depremin üçüncü gününden bu yana ihtiyaç doğrultusunda depremzedelere veriliyor. Afetzedelerin ücretsiz ilaç alabildiği eczanelerde bebek maması, kişisel hijyen malzemesi, hasta ve çocuk bezi gibi ürünler de depremzedelere ücretsiz veriliyor.

 

"BU HİZMETİ MESLEKTAŞLARIMIZ GÖNÜLLÜLÜK ESASIYLA YAPIYOR"

Türk Eczacıları Birliği İkinci Başkanı İhsan Orkun Yılmaz AA muhabirine, depremin ardından 54 eczacı odasının bir araya geldiğini, ülkedeki eczacıların yaptığı bağışlarla sahra eczanelerini kurmaya başladıklarını söyledi.

Şu anda deprem bölgelerinde 26 sahra eczanenin hizmet verdiğini belirten Yılmaz, "Eczacı meslektaşlarımızın bağışladığı tüm ilaç, medikal malzeme, sarf malzemesi, hasta ve çocuk bezi, mama, el kremi gibi aklınıza gelen her türlü ihtiyaç malzemesini sahra eczanelerimizden hastalarımıza, vatandaşlarımıza ücretsiz olarak vermeye başladık. Bu sahra eczanelerimizde diyabet, astım, koah, hipertansiyon, kolesterol gibi her türlü kronik hastalıklarla ilgili ilaçlar da mevcut." diye konuştu.

Yılmaz, ilaçların yanı sıra ihtiyaç duyan afetzedelere koltuk değneği ve tekerlekli sandalye de temin ettiklerini belirtti. Eczacılar olarak iyi günde kötü günde hastaların yanında olduklarını dile getiren Yılmaz, "Vatandaşlarımızın, hastalarımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Onların gözlerindeki mutluluk bizim tüm emeğimizin karşılığı oluyor. Bu hizmeti de Türkiye'nin dört bir tarafından gelen meslektaşlarımız gönüllülük esasıyla yapıyor." şeklinde konuştu.

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