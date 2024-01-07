Tebliğciler pavyon pavyon geziyor. Bu kez de Ankara'da ortaya çıktılar

Kaynak: Haber Merkezi
Tebliğciler pavyon pavyon geziyor. Bu kez de Ankara'da ortaya çıktılar
Son zamanlarda sık sık birbirinden farklı mekanlarda ortaya çıkan tebliğciler bu kez Ankara’da bir pavyona giderek pavyonda eğlenen insanlara tebliğde bulundu. Tebliğciler geçtiğimiz aylarda Manisa'da bir pavyonda görüntülenmişlerdi.

Cumhuriyet’in haberine göre, en son yılbaşı gününde yurdun farklı noktalarında yıl başı kutlamalarına karşın insanlara bildiri dağıtan tebliğciler bu defa Ankara’da bir pavyonda görüntülendi.

Gece kulübüne giren tebliğcilerden birisi eline mikrofonu alarak önce mekanda bulunan vatandaşlara selam verdi.

Videoda solist Alican Erkal ise, “Burada yani ne kadar yanlış doğru olduğu tartışılır. Burada herkes insan, herkes eğlenmeye çalışıyor. Hocamızı da kırmayalım hoş geldiniz, sefa getirdiler. Şöyle mikrofonu vereyim” diyerek pavyona gelen tebliğci hocaya mikrofon verdi.

Mikron ile konuşan tebliğcinin yanında bulunan diğer iki tebliğciden birisi o anlara kameraya aldı.

Geçen ay Manisa’da bir pavyona girdiklerini ve her yere gittiklerini söyledi.

Tebliğcilerin ikinci defa pavyona gitmeleri sosyal medyada kullanıcıların dikkatini çekti.

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