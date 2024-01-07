Vah Türkiye'm vah.. 'Eskiden köpeklere verdiğimiz bayat ekmeği şu anda satıyoruz'

Zamlardan beli bükülen vatandaşların yaşadığı içler acısı durum her geçen daha da derinleşirken artık bir ekmek dahi alamayan vatandaşların durumu dört bir yandan işitilir bir seviyeye ulaştı.

Van’da çalışan bir fırıncının söylediği gerçekler Türkiye’nin içine düştüğü durumu, kimi vatandaşların artık fırından taze bir ekmek dahi alamayacak durumda olduğunu ortaya bir kez daha çıkardı.

Fırıncı esnaf artık geceden kalan bayat ekmekleri dahi sattığını belirtirken insanların artık bayat ekmeğe doğru yöneldiklerini ve bazen stokta bayat ekmeğin dahi bulunamadığını ifade etti.

“ESKİDEN KÖPEKLERE VERİYORDUK ŞU ANDA SATIYORUZ”

İnsanların bayat ekmeklere yönelimini belirten fırıncı 5 kişiden 3’ünün bayat ekmek aldığını söyledi.

Eskiden bu bayat ekmekleri hayvanlara, barınaklara ve köpeklere verdiğini söyleyen fırıncı artık bu ekmekleri köpeklere vermediklerini, vatandaşlara sattıklarını açıkladı.