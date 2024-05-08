Tedavi edilen leylek doğaya salındı

Kars’ta 2 ay kadar tedavisi devam eden ve Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi gören yaralı leylek, uzmanlar tarafından yapılan tedavisinin ardından iyileşti. Son kontrolleri uzman veteriner hekimler tarafından yapılan leylek, doğaya salıverilmek üzere bulunduğu bölgeye getirildi.

Tam anlamıyla iyileşen leylek, kafesinden çıkarılarak doğal ortama bırakıldı. Bir süre çevresini kontrol eden leylek daha sonra kanat çırparak havalandı. Doğal ortamına kavuşan leylek uçarak gözlerden kayboldu.