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Tedavisi biten 122 depremzede taburcu edildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan iki depremden yaralı olarak kurtulan 137 depremzededen tedavisi tamamlanan 122'si taburcu oldu.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 09:13
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Tedavisi biten 122 depremzede taburcu edildi

Tedavisi biten 122 depremzede taburcu edildi
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İHA’nın haberine göre; Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası çok sayıda bina yıkıldı. 31 binden fazla kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı.

Bölgeyi etkileyen felakette, Gaziantep deprem bölgesinden gelecek olan yaralılar için acil ve yoğun bakım servisi depremzedeler için hazır hale getirilirken, mevcut kapasite de artırıldı.

Dr. Av. Cengiz Bayram, “Deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Vatandaşlarımızın yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz. Hastanemizde tüm branşlarda sağlık ihtiyacı için hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Bir daha böyle bir felaketin yaşanmamasını umuyor, deprem felaketinin yaralarını birlik ve beraberlik içinde saracağımıza yürekten inanıyoruz. Bu süreçte fedakarca, büyük bir dayanışma içince çalışan AFAD ve tüm destek arama kurtarma ve yardım ekipleri, hekimler, sağlık çalışanları ile gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.
 

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