Depremzede çocuklar iki gün sonra sahaya çıkarılan Atatürk'ün askerlerini görünce sevinçle sarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki çocuklar, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli askerlerin ziyaretini büyük bir mutlulukla karşıladı.

Çocuklar askerleri görünce birde onların üzerine koşmaya başladı. Çocuklar öyle mutlu olmuşlardı ki hemen askerlere sarıldı

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkisi altına alan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan askeri personel, depremzede çocukları, kaldıkları çadırlarda ziyaret ederek çikolata ikram etti.

Askerleri karşılarında görünce sevinen çocuklar, koşarak askerelere sarıldı.Merzifon Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, askerlerin çikolata ikram ettikleri çocuklarla kucaklaşması yer alıyor.