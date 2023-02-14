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  • Depremzede çocuklar iki gün sonra sahaya çıkarılan Atatürk'ün askerlerini görünce sevinçle sarıldı

Depremzede çocuklar iki gün sonra sahaya çıkarılan Atatürk'ün askerlerini görünce sevinçle sarıldı

Gaziantep Nurdağı'nda askerler depremzedeleri ziyaret etti. Çadırların bulunduğu bölgeye gelen askerlere çocuklar koşarak sarıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler güvenin belgesi, çocukların o sevinci ise görülmeye değerdi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 15:19
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Depremzede çocuklar Atatürk'ün askerlerini görünce sevinçle sarıldı. İşte güvenin görüntüsü

Depremzede çocuklar iki gün sonra sahaya çıkarılan Atatürk'ün askerlerini görünce sevinçle sarıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki çocuklar, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli askerlerin ziyaretini büyük bir mutlulukla karşıladı.

Çocuklar askerleri görünce birde onların üzerine koşmaya başladı. Çocuklar öyle mutlu olmuşlardı ki hemen askerlere sarıldı

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkisi altına alan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan askeri personel, depremzede çocukları, kaldıkları çadırlarda ziyaret ederek çikolata ikram etti.

Askerleri karşılarında görünce sevinen çocuklar, koşarak askerelere sarıldı.Merzifon Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, askerlerin çikolata ikram ettikleri çocuklarla kucaklaşması yer alıyor.

 

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