Tedavisi için birlikte hastaneye gittiği arkadaşını darbetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İsmail K. (20), soğuk algınlığı nedeniyle gittiği Devlet Hastanesi'nde tedavi olmak için sıra beklerken tartıştığı arkadaşı Özcan K.(21) tarafından darbedildi.

KAYNAK: İHA
Tedavisi için birlikte hastaneye gittiği arkadaşını darbetti

Olay gece yarısı Burhaniye mahallesindeki İnegöl Devlet Hastanesi Acil servis girişinde meydana geldi. Soğuk algınlığı nedeniyle hastanenin acil servisine birlikte gelen Özcan K. ve İsmail K., muayene için sıra bekledikleri sırada aralarında tartışma çıktı.

Birbirlerine yüksek sesle hakaret ve küfür eden iki arkadaş daha sonra kavga etti. Yaşanan arbede sırasında İsmail K., yanında getirdiği tabancayı arkadaşına doğrulttu, ardından darbetti.

Bu sırada iki tarafın yakınları da olaya dahil olunca gerginlik arttı. Çevrede bulunan hasta ve yakınlarının ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kavgayı güçlükle sonlandırdı.

Kavga sırasında aldığı darbelerle yaralanan Özcan K. tedavisinin ardından İsmail K. ile birlikte gözaltına alındı. Kavga anı ise bir hasta yakını tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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