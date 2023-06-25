TEDx’te Mirjam Heine'ten skandal sözler, pedofiliyi böyle savundu: Pedofililere saygı gösterin. Pedofili cinsel tercihtir

Motivasyon konuşmalarıyla bilinen TEDx’te skandal ifadelere yer verildi.

TEDx’te Mirjam Heine'ten skandal sözler, pedofiliyi böyle savundu: Pedofililere saygı gösterin. Pedofili cinsel tercihtir

Toplantıda konuşmacı olarak yer alan tıp öğrencisi Mirjam Heine, pedofiliyi şu sözlerle normalleştirmeye çalıştı:

"Duygularımızdan biz sorumlu değiliz, pedofillere saygı gösterin. Pedofilliğin cinsel tercih olduğunu kabul etmeliyiz."

PEDOFİLİ NEDİR?

Türkçeye, İngilizce "paedophilia" kelimesinden geçen pedofili sözcüğünün kökeni Yunanca paid (çocuk) ve philia (sapma, düşkünlük) sözcüklerinden oluşur.

Pedofili ya da sübyancılık, yetişkin bir kimsenin ergenlik öncesi çocukları veya ergenliğe yeni girmişleri cinsel açıdan çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına neden olan psikoseksüel rahatsızlıktır.

Bu rahatsızlığa sahip kişilere pedofil ya da sübyancı denir. Daha çok erkek erişkinlerde görülen pedofili nadiren de olsa kadınlarda da görülebilir. Pedofililerde cinsiyet ayrımı yoktur. Bu kişiler her iki cinse de yönelebilir.

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