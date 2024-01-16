Teff tohumu nelere iyi gelir

Kaynak: Haber Merkezi
Teff tohumu nelere iyi gelir
Teff tohumunun çok az bilinen yararları nelerdir? İşte yanıtı...

Teff tohumu, dünyanın en küçük tahıl tanesi olarak bilinen ve özellikle Etiyopya’nın dağlık bölgelerinde yetişen bir tahıl türüdür. Kırmızı, beyaz ve kahverengi olmak üzere üç farklı renk çeşidi bulunur ve her birinin kendine has lezzet özellikleri vardır.

Teff tohumunun sağlık üzerindeki faydaları şunlardır

YÜKSEK LİF İÇERİĞİ

Lif oranı yüksek olduğu için uzun süre tokluk hissi verir ve sindirim sistemini destekler.

ZENGİN BESİN DEĞERLERİ

C vitamini, kalsiyum, demir, fosfor, magnezyum ve tiamin gibi vitamin ve mineraller açısından zengindir.

Metabolizma Düzenleyici

Metabolizmayı düzenleyerek yağ yakımını destekler ve kilo kontrolüne yardımcı olur.

PROTEİN KAYNAĞI

Özellikle vejetaryenler için önemli bir protein kaynağıdır ve et ve süt ürünlerinin yerini alabilir.

TEFF TOHUMU, ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE KULLANILABİLİR

UN OLARAK

Ekmek ve tatlı yapımında kullanılabilir.

ÇAY OLARAK

Zayıflama amaçlı tüketilebilir.

TOHUM OLARAK

Salata ve yemeklerde kullanılabilir.

Teff tohumu çayının zayıflamaya katkı sağladığı bilinse de, tek başına zayıflama sağlamaz ve dengeli bir diyet ile birlikte spor yapılması önerilir.

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