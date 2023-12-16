Kaşık otu felce ve romatizmaya böyle iyi geliyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Deniz Dallı
Kaşık otu felce ve romatizmaya böyle iyi geliyor
Ölümcül sonuçları olan felç ve romatizmaya iyi gelen kaşık otu dikkatlerden kaçmadı.

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Kaşık otu; C Vitamini içerdiğinden, bir zamanlar iskorbüt tedavisi olarak şifalı bitkiler olarak kullanılıyor. Uçucu yağ felçli ve romatizmal vakalarda faydalıdır.

FELÇ NEDİR?

Beyninizin bir kısmına giden kan akışı azaldığında veya kesintiye uğradığında, beyin dokusunun oksijen ve besin almasını önleyen bir inme (felç) meydana gelir ve beyin hücreleri dakikalar içerisinde ölmeye başlar. İnmenin oluştuğu bölgedeki fonksiyonlarda geçici ya da kalıcı kayıplar oluşur.

KAŞIK OTU NASIL KULLANILIR?

Acrid bir katran aroması, yüksek C vitamini içeriği nedeniyle salatalara küçük miktarlarda eklenebilir. Kaşık otu yaprakları çiğ olarak tüketilebilir.

KAŞIK OTU NEDİR?

Turpgiller familyasından; Mart'tan Temmuz'a kadar beyaz çiçekler açan, güzel yeşil renkli bitkidir. Hardala benzer. Lezzeti acı, kokusu keskindir. Yaprakları etli, kenarları kaşık gibi içeri doğru kıvrıktır.

Taze yapraklarında acı ve yakıcı bir esans vardır. Yaprakları ve kökü kullanılır. Taze iken kullanılır.

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