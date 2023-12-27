Kirli kanı temizleyen bitki ortaya çıktı

Karadeniz Bölgesi'nin yöresel lezzetlerinden biri olan melocan otu, sağlık açısından da pek çok fayda sağlayan bir bitki olduğu biliniyor.

Melocan otu, diğer adıyla diken ucu, sarmaşık diken veya çoban ekmeği, zambakgiller familyasından, odunsu, sarılıcı, tırmanıcı ve dikenli bir bitki olduğu bildirildi.

Yüreğimsi yapraklarının sapları kısadır, kenarlarında diken bulunmasıyla dikkat çekti.

Bitkinin filizleri, kökü ve çiçekleri kullanılmakta olduğu bildirildi. Melocan otu, genellikle Karadeniz Bölgesi'nde Samsun, Kastamonu, Zonguldak, Trabzon, Rize, Giresun gibi illerde yetişmekte olduğunun altı çizildi.

Ayrıca Edremit-Balıkesir ve Gözne-Mersin yörelerinde de görülmektedir. Melocan otu, bahar aylarında toplanır ve tüketilir. Yemeği, böreği ve turşusu yapılabilen bu bitki, pek çok farklı şekilde değerlendirilmektedir.

Melocan otunun sağlık açısından en önemli özelliği, kan temizleyici olmasıdır.

Melocan otu, vücuttaki toksin maddelerin atılmasını ve hücre hasarlarının giderilmesini sağlar. Ayrıca iç organların işlevlerini ve fonksiyonlarını düzenler.

Melocan otu, deri hastalıklarında da sıklıkla kullanılan bir bitkidir.

Ciltteki yaraları iyileştirir, cilt yenilenmesini destekler, cilt enfeksiyonlarını önler.

Melocan otu, romatizma ve böbrek rahatsızlıklarında da rahatlatıcı etki gösterir. Ağrıları azaltır, iltihaplanmayı engeller, idrar söktürür.

Melocan otu, psikolojik hastalıklarda da sıkıntıları giderici bir etkiye sahiptir. Stresi azaltır, sinirleri yatıştırır, uyku kalitesini artırır. Melocan otu, tükürük artışı sağlayarak ağız sağlığını korur. Ayrıca eski zamanlarda frengi hastalığının tedavisinde kullanılan bir bitkidir. Frengi, Treponema Pallidum isimli mikroptan kaynaklanan, sistemik ve ölümcül bir hastalıktır.

Melocan otu, bu mikrobu vücuttan uzaklaştırarak frengiyi iyileştirir. Melocan otunun en küçük bir toksik etkisi bulunmamaktadır.

Melocan otu, Karadeniz Bölgesi'nin hem lezzetli hem de şifalı bir bitkisidir. Pek çok hastalığa iyi gelen ve vücudu güçlendiren bu bitki, yöre insanları tarafından sevilerek tüketilmektedir. Melocan otunun yemeği, kavurması, böreği, turşusu gibi farklı yemekleri yapılmaktadır. Melocan otu yemeği yapmak için, öncelikle otları güzelce yıkayıp temizlemek gerekir. Sonra otları haşlayıp suyunu süzmek gerekir. Bir tavada soğan, sarımsak ve zeytinyağı ile kavurduktan sonra, otları ilave edip kavurmaya devam edilir. Domates, tuz, karabiber ve pul biber eklenip suyunu çekene kadar pişirilir. Üzerine yumurta kırılıp karıştırılır. Melocan otu yemeği, sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir.