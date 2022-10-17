﻿Teflon tavayı yanlış kullanmak çok tehlikeli

Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Oğuz Özyaral, "Teflon tavalar doğrudan kansere neden oluyor’ denilemez. Ancak teflon tavalar çizildiği andan itibaren artık kullanılmamalı.” dedi.

“Bu tarz ürünler çizilmeye başlandığı andan itibaren yemeğin içine mikro maddeler karışıyor. Bu tür maddeler vücuttan atılamaz. Vücuttan atılamayan ürünler böbrek ve karaciğerde birikiyor. Bu da hücrenin DNA’sını bozuyor. Dolayısıyla kanseri böyle tetikler.” diye konuşan Prof. Özyaral sözlerine şunları ekledi:

“Doğrudan kanser yapmaz, kanserin oluşumunu tetikler. Birtakım sağlık sorunlarına neden olur. Bu yüzden çizilmiş ürün kullanmayın, düzgün ürün kullanın. Merdiven altı ürün kullanmayın. Mutlaka gerçek laboratuvarda analiz edilmiş ürünleri kullanmalıyız. Teflon ürünlerle birlikte tahta kaşık kullanın."



"TEFLON TAVAYI MUTLAKA DOĞRU KULLANMAK GEREKİYOR"



Öte yandan Bursa Uludağ Üniversitesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Mustafa Tayar ise, "Teflon, mikrodalga gibi ürünler uzay ve savaş çalışmaları sonucunda ortaya çıkmış, günlük yaşamımıza giren ürünler. Bu ürünleri kullanırken dikkatli olmamız gerekiyor. Teflonları bulaşık teliyle yıkamamalıyız. Çizilmiş teflonları kullanmamamız gerek. Çünkü çizilen bölgelerin arasında deterjan gibi zararlı maddeler kalır. Bu maddeler de insan vücuduna girerek besin zehirlenmesine neden olabiliyor.” uyarısında bulundu.