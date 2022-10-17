17 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Teflon tavayı yanlış kullanmak çok tehlikeli

Hemen her gün mutfaklarımızda, elimizin altında, yemek yaparken kullandığımız teflon tavaların yanlış kullanımında çok ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkarabileceği belirtildi. Konuyla ilgili Prof. Oğuz Özyaral bilgiler verdi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 13:53
Takip Et

Teflon tavayı yanlış kullanım çok tehlikeli

Teflon tavayı yanlış kullanmak çok tehlikeli
+
Aa
-

Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Oğuz Özyaral, "Teflon tavalar doğrudan kansere neden oluyor’ denilemez. Ancak teflon tavalar çizildiği andan itibaren artık kullanılmamalı.” dedi.

“Bu tarz ürünler çizilmeye başlandığı andan itibaren yemeğin içine mikro maddeler karışıyor. Bu tür maddeler vücuttan atılamaz. Vücuttan atılamayan ürünler böbrek ve karaciğerde birikiyor. Bu da hücrenin DNA’sını bozuyor. Dolayısıyla kanseri böyle tetikler.” diye konuşan Prof. Özyaral sözlerine şunları ekledi:

“Doğrudan kanser yapmaz, kanserin oluşumunu tetikler. Birtakım sağlık sorunlarına neden olur. Bu yüzden çizilmiş ürün kullanmayın, düzgün ürün kullanın. Merdiven altı ürün kullanmayın. Mutlaka gerçek laboratuvarda analiz edilmiş ürünleri kullanmalıyız. Teflon ürünlerle birlikte tahta kaşık kullanın."

"TEFLON TAVAYI MUTLAKA DOĞRU KULLANMAK GEREKİYOR"

Öte yandan Bursa Uludağ Üniversitesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Mustafa Tayar ise, "Teflon, mikrodalga gibi ürünler uzay ve savaş çalışmaları sonucunda ortaya çıkmış, günlük yaşamımıza giren ürünler. Bu ürünleri kullanırken dikkatli olmamız gerekiyor. Teflonları bulaşık teliyle yıkamamalıyız. Çizilmiş teflonları kullanmamamız gerek. Çünkü çizilen bölgelerin arasında deterjan gibi zararlı maddeler kalır. Bu maddeler de insan vücuduna girerek besin zehirlenmesine neden olabiliyor.” uyarısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
1
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
2
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
3
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
4
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
5
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
6
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
7
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Polisten yabancı uyruklu şahıs denetimi. Silahla yakalandı
﻿Polisten yabancı uyruklu şahıs denetimi. Silahla yakalandı
﻿Polisten yabancı uyruklu şahıs denetimi. Silahla yakalandı
﻿Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alacak
﻿Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alacak
﻿Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alacak
﻿Teflon tavayı yanlış kullanmak çok tehlikeli
﻿Teflon tavayı yanlış kullanmak çok tehlikeli
﻿Teflon tavayı yanlış kullanmak çok tehlikeli
﻿İzmir’de maden faciası protestosu: "Bu işin fıtratında, kaderinde ölüm yoktur"
﻿İzmir’de maden faciası protestosu:
﻿İzmir’de maden faciası protestosu: "Bu işin fıtratında, kaderinde ölüm yoktur"
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.