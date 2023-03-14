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Tehlikeli hastalığın bilinmeyen ilk işareti ortaya çıktı. Geceleri ortaya çıkıyor

Tehlikeli hastalık olarak bilinen yüksek kolesterolün ilk belirtisinin bacaklarınızda ağrı, kramp veya rahatsızlıklar olabileceği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 13:34
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Tehlikeli hastalığın bilinmeyen ilk işareti ortaya çıktı

Tehlikeli hastalığın bilinmeyen ilk işareti ortaya çıktı. Geceleri ortaya çıkıyor
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Uzmanlar yüksek kolesterol hastalığının ilk belirtisinin geceleri ortaya çıktığını belirterek riske karşı uyarlarda bulundu.

Toplumda birçok kişinin geceleri çeşitli sağlık problemleri yaşadığı ifade edildi. Bu problemlerin göz ardı edilmesi başta uyku sorunlarına ardından çeşitli hastalıklara neden olabildiği bildirildi.

‘Sessiz katil’ olarak bilinen yüksek kolesterolün geceleri ortaya çıkan ilk belirtisi korkuttu.

GECELERİ YAŞANAN KRAMPLARA DİKKAT

PAD tarafından tetiklenen “ilk belirti” bacaklarınızda ağrı, kramp veya rahatsızlık olabileceği ifade edildi. Dr. Staten, bu tür ağrıların geceleri bile ortaya çıkabileceğini ve uykunuzu bölebileceğini açıkladı.

Uzmanlar yüksek kolesterolün ilk belirtisinin geceleri görüldüğünü açıkladı. Dr. Staten, “Kalp krizlerine ve felçlere yol açan aynı süreçtir, ancak PAD'de etkilenen bacaklardaki arterlerdir ve daha az sıklıkla kollarda da yaşanır” sözlerini kullandı.

KOLESTEROL YÜKSEKLİĞİ (HİPERLİPİDEMİ) NEDİR?

Kolesterol yüksekliği, tıbbi adıyla hiperlipidemi, kandaki çeşitli yağların olması gerekenden yüksek düzeyde olması durumudur.

Kolesterol yüksekliği genellikle belirti göstermeyen sinsi bir hastalıktır. Ancak çok yüksek kolesterole sahip bazı hastalarda gözlerin veya eklemlerin çevresinde sarı, mumsu, yağlı plaklar veya kolesterol halkalarının oluşması kolesterol yüksekliğinin belirtisi olabilir.

Kolesterol yüksekliği damar sertliği, kalp krizi ve inme gibi hayati tehlike yaratacak hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle tedavi edilmesi ve kolesterol değerlerinin kontrol altına alınması oldukça önemlidir.

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