Evde de yetiştirilebiliyor. Kolesterolü en hızlı düşüren meyve oymuş

İnsanların gerek sağlıklarını korumak gerekse sağlıklarının bozulmasını önlemek için doğal besinlere yönelmeleri devam ediyor. Bunlar birisi olan kamkat meyvesinin faydaları dikkat çekti.

Kamkat meyvesi, kolesterolü düşürürken diğer yandan da kolesterol kaynaklı rahatsızlıkların da önüne geçen bir özelliği bulunmasıyla biliniyor.

Kamkat meyvesiyle ilgili detaylar haberimizde…

KAMKAT NEDİR?

Kamkat, Çince bir kelimeden gelen ‘altın mandalina’ anlamını taşır. Portakala benzeyen bir yapısı bulunan kamkat, oval şekilli bir narenciye meyvesi olarak bilinir. Sıcak bölgelerde yetişen kamkat meyvesi soğuğa da dayanıklıdır. Aynı zamanda ekşi, hafif ve tatlı bir tada sahiptir.

Tarihi 1700’lere dayanan ve kumkuat ağaçlarında yetiştirilen kamkat meyvesi, üzüm büyüklüğünde portakala benzer yapısı bulunur. İçerisinde bulunan besin maddeleri sayesinde sağlığa birçok yarar sağlar. Kamkatın kabuğu da tohumları da yenebilmektedir. Tohumunları Omega-3 yağ asitleri gibi sağlıklı yağlar içerir. Antioksidan ve bağışıklık güçlendirici özelliği bulunan kamkat, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemi problemlerine de yardımcı olur.

KAMKAT MEYVESİNİN FAYDALARI

-Kamkat meyvesi doğru tüketildiğinde kolesterol seviyesini dengeler. Buna ek olarak kolesterol kaynaklı rahatsızlıkların da önüne geçen bir özelliği bulunur.

-İçeriğinde bulunan antioksidan özelliği, bizi hastalıklardan korumaya yardımcı oluyor.

-Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına destek olmaktadır.

-İdrar söktürücüdür.

-Sinir sistemimizi güçlendirmede destek oluyor.

-Baş ağrısı ve uykusuzluk gibi sorunları ortadan kaldırıyor.

-Göz Sağlığına İyi Gelir

Kamkat besini, toksin maddelerin vücutta uzaklaştırılmasını sağlayan A vitamini içerir. Bu vitamin de göz sağlığı için oldukça faydalıdır. A vitamini katarakt oluşumunu azaltır, görme kaybını önleyebilecek etkenleri uzaklaştırır.

- Anti-inflamatuar Etki Yaratır

Vücut içerisinde hastalığa sebep olacak her türlü organizmaya karşı bağışıklık sistemimiz yok etmek üzere çalışır. Bu tepki iltihaplanma olarak ortaya çıkar. Bağırsak sağlığı, astım, kalp sağlığı, diyabet gibi hastalıklarda ortaya çıkan bu iltihaplanmaya müdahale edilmezse organ hasarı ile sonuçlanabilmektedir. Kamkat meyvesi, luteolin, hesperidin, quercetin, C-glikozit ve flavonoid açısından zengin bir besindir. Glikozit, anti- inflamatuar özelliklere sahiptir. Bu da bağışıklık sisteminin desteklenmesini sağlar.

-Kemik Sağlığını İyileştirir

Kamkat meyvesi içerisinde yeterli miktarda kalsiyum ve C vitamini barındırır. C vitamini osteoporoz gibi kemik hastalıklarını önlemede önemli bir etki yaratır. Asitli besinler kemiklerden kalsiyum emerek kemik hastalıkları riskini artırabilmektedir. Kamkatlar bu noktada alkali bir meyve olduklarından osteopoz oluşma riskini azaltabilir.

-Antioksidan Yapıdadır

Kamkat, C vitamini açısından oldukça zengin bir besindir. Serbest radikallerin neden olduğu oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olur. Serbest radikaller, toksinlere maruz kalma durumunda oluşan atık ürünler olarak tanımlanabilir. Vücutta fazla miktarda serbest radikaller organları zarara uğratabilir. Bu da kanser, kalp hastalıkları ve diyabet gibi hastalıkların oluşumuna zemin hazırlar. Kamkat içerisindeki C vitamini serbest radikal oluşumunu azaltarak en aza indirmek için çalışır.

KAMKATIN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Kamkat aşırıya kaçmadan tüketilirse olumsuz etkilere neden olmamaktadır. Fakat fazla tüketildiğinde çeşitli sonuçlar ortaya çıkabilir. İçerisindeki yüksek lif seviyesi sebebiyle kamkat meyvesini aşırı tüketmek, sindirim problemlerine, gaza ya da şişkinliğe neden olabilir.