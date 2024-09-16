Tek hareketiyle bombadan kurtuldu. Saniyeler içinde karar verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tek hareketiyle bombadan kurtuldu. Saniyeler içinde karar verdi

Ukrayna İHA'sından atılan bombayı etkisiz hale getiren Rus askeri, soğukkanlı tavrıyla dikkat çekti. Olayın görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırarak milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar esnasında yaşanan bir olay, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracından (İHA) atılan bombayı fark eden bir Rus askeri, olağanüstü bir soğukkanlılıkla bombayı etkisiz hale getirdi.

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Videoda, askerin hiç tereddüt etmeden ve adeta kıpırdamadan, profesyonelce hareket ederek bombayı imha ettiği görülüyor.

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Saldırıya karşı sergilediği bu duruş, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve geniş bir kitle tarafından paylaşıldı.

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O anları kaydeden görüntüler, askerin eğitimli ve hazırlıklı olmasının savaşın zorlu koşullarında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

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Söz konusu olay, sadece askeri yetkinlik ve disiplinin bir örneği olmakla kalmadı, aynı zamanda savaşın dijital çağda ne kadar görünür hale geldiğini de gözler önüne serdi.

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Sosyal medya platformlarında viral hale gelen video, askerin tepkisizliğini ve soğukkanlı tavrını izleyenler tarafından hayranlıkla karşılandı.

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Kimi yorumcular, askerin bu tavrını profesyonelliğin zirvesi olarak nitelendirirken, kimileri de olayın savaşın insani boyutunu yeniden hatırlattığını belirtti.

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Görüntüler, savaşın sadece cephede değil, aynı zamanda sosyal medyada da sürdüğünü, her anın anbean dünya ile paylaşıldığını bir kez daha kanıtladı.

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