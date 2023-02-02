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Tek katlı ahşap ev tamamen yandı

Muğla’da tek katlı ahşap evde, soba kıvılcımlarından olduğu tahmin edilen yangın çıktı. Çıkan yangında ahşap ev tamamen yandı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 09:32
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Tek katlı ahşap ev alev aldı

Tek katlı ahşap ev tamamen yandı
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İHA'nın haberine göre, Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çıkan ev yangınında tek katlı tavanı ve tabanı ahşap olan bina tamamen yandı.

Köyceğiz kırsal Zeytinalanı Mahallesi Şeyhler sokakta bulunan evde çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Yangına Muğla Büyükşehir Köyceğiz itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Soba kıvılcımlarından çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldükten sonra soğutma çalışması yapıldı. Tavanı ve tabanı ahşap olan ev tamamen yandı.

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