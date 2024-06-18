Tek kelimeyle harika. Helal olsun çocuklar

Gürcistan takımı Almanya’ya zorlu yollardan gelmeyi başardı… Gürcüler, Play-Off turunda Lüksemburg ve Yunanistan'ı mağlup ederek EURO 2024 vizesi aldı…

Gürcistan, tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele etme hakkını elde ederken, Portekiz ve Çekya’yla birlikte Türkiye’nin de rakibi oldu…

Başka bir deyişle, Gürcistan Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez Türkiye ile karşı karşıya geldi…

Hem Türkiye, hem de Gürcistan adına son derece önemli olan bu karşılaşmanın favorisi, her ne kadar Türkiye olsa da, Gürcistan Milli Takımı da, kendine has bir futbol kültürü olan ve bunu da rakiplerine kabul ettirmek için mücadele eden bir takım…

Eski Fransız futbolcu Willy Sagnol’ün çalıştırdığı Gürcistan’da Napoli forması giyen Kvaratskhelia takımın en önemli silahı…

Gürcüler, Türkiye maçından önce Kvaratskhelia’ya güvendikleri kadar, oyun disiplini ve takım oyununa da güveniyorlardı…

Bu oyuncu ilk 45’de ortaya koyduğu performansla, kendisine güvenenleri hayal kırıklığına uğratmadı…

Ancak, Gürcülerin evdeki hesapları Almanya’da tutmadı ve tarihlerinde ilk kez katıldıkları Avrupa Şampiyonasının ilk maçında Ay Yıldızlı Milli takımımıza 3-1’le teslim oldular.

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Türkiye ise Alman Stefan Kuntz’la kötü başladığı maratonu, İtalyan Montella ile iyi bitirdi ve Almanya biletini cebine koydu…

Alman Stefan Kuntz’la değersizleşen takımımız, İtalyan Montella ile vites yükseltti ve değerini 3’e 5’e katladı…

Başarmış bir teknik adam var ortada…

Dipten almış, yukarı çıkarmış takımı…

Dolayısıyla da Almanya’ya genç, istikbal vadeden, başarıya aç bir takımla gelen Montella, F grubundaki ilk maçında Gürcistan’ı 3-1’le geçerek, turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı…

Şunu da söylemekte yarar var; hiçte kolay bir galibiyet olmadı…

Bu gerçeği de es geçmemek lazım…

Burada önemli olan, bu genç jenerasyonla sürdürülebilir bir performans yakalamak ve bu gibi turnuvaların gediklisi olabilmek…

MAÇA GELİNCE

Millilerimiz, şiddetli yağmurun dinmesinden sonra, müthiş bir seyirci desteğiyle başladılar maça…

Arjantinli hakem Facunda Tello’nun düdüğü ile birlikte sadece Almanya ve BVB Dortmund stadında değil, Türkiye’de de hayat durdu…

Tabii ki Gürcistan’da da…

Montella, kalede Mert Günok, savunmada Mert Müldür, Samet Akaydın Abdülkerim Bardakçı ve Ferdi Kadıoğlu’na, bu dörtlünün önünde ise Hakan Çalhanoğlu ile Kaan Ayhan’a, forvet arkasında ise Orkun Kökçü’ye görev verdi…

İtalyan Hoca, kenarlarda ise Kenan Yıldız ve Arda Güler, en uçta ise Barış Alper Yılmaz’a forma verdi…

Gürcistan ise 5’li savunma, 3’lü orta saha ve 2’li forvetle sahaya yayıldı…

Karşılaşmanın ilk 10 dakikasında daha baskın olan, özellikle yüksek toplarla gol arayan taraf biz olduk, nitekim 10. Dakikada Kaan Ayhan’ın yerden nefis vuruşu direkten döndü…

11’de ise Gürcistan gole çok yaklaştı, kaleci Mert Günok buna izin vermedi…

A Milli Takımımız, özellikle kenarlardan ciddi tehditler oluşturdu Gürcistan kalesinde…

Topun daha çok arkasına geçen Ay Yıldızlılar, oyunu önde kurarak, rakip kaleye daha yakın bir oyunu tercih ettiler…

Sonrasında devreye kalite farkı girdi…

Bireysel becerileri daha yüksek oyunculardan kurulu olan Milli Takımımız 25’de Ferdi’nin ortasında Gürcü savunmasından seken topu önünde bulan Mert Müldür topa öyle bir vurdu ki, gol sesi Amazonlarda duyuldu…

Bu golden hemen iki dakika sonra Kenan’ın attığı gol, ofsayt kararı ile VAR’dan döndü…

Gürcüler 30’lu dakikalarda savunmayı önde kurarak, orta sahadaki oyuncuları da ileriye iterek, bizim yarı alanımızda yaptıkları pas organizasyonları ile savunmamızda açık aradılar, nitekim 32’de Kochorashvili-Mikautadze işbirliği ile 1-1’i buldular…

Eşitliği bulan Gürcüler, bu özgüvenle oyunda dengeyi sağladılar ve zaman zaman kalecimiz Mert’i zor durumlara düşürdüler…

Pas yaptılar, oyunu kenarlara taşıdılar, özellikle kanat oyuncuları ile içeriye girerek ikinci golü kovaladılar…

İlk 45’de daha çok üreten, ama daha çok kaçıran Millilerimiz, üçüncü bölgede daha organize olamadıkları için de, soyunma odasına 1-1’le gittiler.

İKİNCİ 45

Bu yarıya rakibi hafife almadan başladı A Milli Takımımız…

Böyle tehditkar bir rakibe karşı son derece yüksek bir motivasyon, oynama iştahı ve doğru bir saha içi parselasyonu ile doğru futbol aklıydı…

Barış Alper’i çizgiye, Arda’yı da onun yerine alarak ikinci yarıya başlayan Montella, hücumda daha etkili bir takımla başladı…

Hakan Çalhanoğlu’nun yaratıcı pasları, Arda Güler’in taşıyıcılığı ile daha etkin bir görüntü verdi Ay Yıldızlılar…

Final pasları ve final vuruşları da düzgün olunca, ikinci yarıda muhteşem bir takım izlemeye başladı milyonlar…

Montella’nın kafasındakilerin işlediğini görebilmek mümkündü ikinci 45’de…

Sonrasında devreye kaliteli ayaklarımız ve biraz da Gürcistan’ın şaşkınlığı girince, oyunu tutan taraf biz olduk…

65’deki Arda Güler’in muhteşem golü ise sahada verilen emeğin karşılığından başka bir şey değildi…

Gürcistan takımı da zaman zaman tehditlerini sürdürdü…

70’de Kochorashvili ile bir topları direkten dışarı çıkarken, savunmada biraz daha uyanık olmamızı hatırlattı…

Bu yarıda oyunu tutan taraf olarak tabelayı değiştirmek normalde bizim hakkımızdı, nitekim de öyle oldu…

79’da Montella’nın Yusuf Yazıcı ve Merih Demiral hamleleri doğruydu…

İtalyan Hocanın, Arda Güler ve Kaan Ayhan’ı, hem oyuncuları, hem de takımı daha çok oyundan düşürmemek adına kenara alması doğru bir futbol aklıydı…

Karşılaşmanın son bölümlerinde inanılmaz bir direnç gösteren A Milli Takımımız, Gürcistan’ın beraberlik golünü aradığı son saniyelerde Kerem Aktürkoğlu öyle bir kontra yakaladı ki, attığı golle maçı bitirdi…

A Milli Takımımız 3-1’lik skorla Avrupa Kupası tarihinde bir turnuvaya ilk kez galibiyetle başladı…

Ne diyebilir ki, “helal olsun çocuklar” demekten başka.