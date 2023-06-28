Tek kıvılcım otomobili yaktı

Ankara'da elektrik aksamından sıçrayan bir kıvılcım kısa sürede otomobilin alev alev yanmasına neden oldu. Korku dolu o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tek kıvılcım otomobili yaktı

İHA'nın haberine göre, olay, Keçiören ilçesinde medyana geldi. Edinilen bilgilere göre park halindeki bir otomobil, elektrik aksamındaki arıza sebebiyle yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Olayın tanıklarından Rukiye Karaş, "Araba bir anda alev aldı. Sahibi yıkatmış gelmiş. Bir an kül oldu. Komşular müdahale etti ama söndürülemedi. İtfaiye ve polis geldi. Camlar patladı. Çok yüksek bir ses çıktı. Bir anda oldu her şey. Aracın sadece iskeleti kaldı. Ölü ya da yaralı hiçbir şekilde olmadı” dedi.

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