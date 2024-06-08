Tek şeritli yolda U dönüşü yapmaya çalışan kadın şoför

Kaynak: Haber Merkezi
Tek şeritli yolda U dönüşü yapmaya çalışan kadın şoför

Aracıyla tek şeritli yolda U dönüşü yapmaya çalışan kadın sürücü, motorcuyu ve videoyu izleyenleri şaşkına çevirdi. Bu dikkat çekici hareket, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal medyada yayılan bir video, izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü. Bir kadın sürücü, aracıyla tek şeritli yolda U dönüşü yapmaya çalışırken çekilen görüntülerle gündem oldu. Bu ilginç olay, motorcu tarafından kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Videoda, kadın sürücünün tek şeritli yolda U dönüşü yapmaya çalışırken yaşadığı zorluklar ve motorcunun şaşkınlığı net bir şekilde görülüyor. Motorcunun dikkatli ve sabırlı bir şekilde kadını izlediği ve durumu anlamaya çalıştığı anlar, izleyenlerde farklı tepkilere yol açtı.

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