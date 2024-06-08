Tek şeritli yolda U dönüşü yapmaya çalışan kadın şoför

Sosyal medyada yayılan bir video, izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü. Bir kadın sürücü, aracıyla tek şeritli yolda U dönüşü yapmaya çalışırken çekilen görüntülerle gündem oldu. Bu ilginç olay, motorcu tarafından kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.
Videoda, kadın sürücünün tek şeritli yolda U dönüşü yapmaya çalışırken yaşadığı zorluklar ve motorcunun şaşkınlığı net bir şekilde görülüyor. Motorcunun dikkatli ve sabırlı bir şekilde kadını izlediği ve durumu anlamaya çalıştığı anlar, izleyenlerde farklı tepkilere yol açtı.
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