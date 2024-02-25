Tekeri patlayan kamyonette can pazarı: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Ordu’ya ev eşyaları taşımak için yola çıkan Bilal Çubuk (46) idaresindeki kamyonet Amasya-Samsun karayolu Eski Çeltek mevkiinde sağ ön tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Yağmur suyu kanalına çarparak durabilen kamyonette büyük bir maddi zarar oluştu. Kamyonetin içindekiler sıkışarak kurtarılmayı bekledi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

​​​​​​​

Sürücünün yanı sıra Asiye Çubuk (52), Mustafa Çubuk (20), Burak Emre Cüni (18), Asel Erva Midilli (7) ve Yavuz Efe Midilli (2) yaralandı. Sıkışan yaralılar ekiplerin müdahalesi sonucu çıkartılarak ambulansla hastanelere sevk edildi. Asiye Çubuk’un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.