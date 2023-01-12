﻿Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi geçici 27 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde tiyatro oyuncusu, sahne amiri, sahne makinisti, sahne aksesuarcısı, kuaför, kostümcü, kondüvit, ışıkçı-sahne-stüdyo personeli ve grafik ve fotoğraf teknisyeni olarak istihdam etmek üzere geçici 27 işçi alacak. Son başvuru tarihi 18 Ocak 2023 olarak açıklandı.

TİYATRO OYUNCUSU KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Emekliliğe hak kazanmamış olmak

Affa uğramış bile olsa anayasal düzene ve devlete karşı işlenmiş suçlardan mahkum olmamak.

Askerlik ile ilişiği bulunmamak

Üniversitelerin, Güzel Sanatlar Fakülteleri ya da Konservatuarların Oyunculuk eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak (Yurt dışında denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş okullar bu kapsamdadır)

Başvurusu kabul edilip mülakata gelmeye hak kazanan adaylar, bir dram ve bir komedi olmak üzere 2 farklı tiyatro eserinden hazırlayacakları parçalarla sahne alacaklardır.

Elektronik posta yoluyla başvuracak adayların www.tbbpl.com adresinden temin edeceği iş müracaat formunu doldurarak, istenilen diğer evraklarla birlikte pdf formatında taratarak [email protected] adresine göndermeleri gerekmektredir.

Son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Diploma ya da Geçici Mezuniyet Belgesi örneği,

Yurtdışı Mezunları için Yükseköğretim Kurumunun YÖK tarafından kabul edilen denklik belgesi örneği,

Tiyatro ile ilgili özgeçmiş(isteğe bağlı), Personel A.Ş internet sayfasında yer alan İş Müracaat Formu