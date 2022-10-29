﻿Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde icradan satılık dubleks mesken

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Tekirdağ İl, Marmaraereğlisi İlçe, YENİÇİFTLİK Mahalle/Köy, KAYIKÇIKAYNAĞI Mevkii, 5031 Parsel, 10 Nolu Bağımsız Bölüm , ana niteği arsa,bağımsız bölüm niteliği dubleks meskendir. Taşınmaz üzerinde boş olduğu, herhangi bir inşai faaliyetin olmadığı görülmüştür. Hafif eğimli topoğrafik yapısı vardır. Taşınmazın bulunduğu 23 Nisan Caddesi, Nisan 12.sokak ile Petunya 1.Sokağa cepheli konumda olup, Yeniçiftlik Mustafa Kemal Atatürk Caddesine (Bulvar Caddesi) kuş uçuşu yaklaşık 670,00 m, Yeniçiftlik merkezine yaklaşık 2.100,00 m ,Tekirdağ- İstanbul yoluna yaklaşık 270,00 m ,denize yaklaşık 490,00 m, Eski Marmara Ereğlisi Kaykamakamlığına yaklaşık 8.600 m, Marmara Ereğlisi Belediyesine yaklaşık 8.800,00 m mesafededir. Taşınmaz Yeniçiftlik Mahallesinde, elektrik,su,çöp toplama gibi belediye hizmetlerinden yararlanır konumdadır. Yakınında yazlık olarak kullanılmaktaolan dubleks evler vardır.

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