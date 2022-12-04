Tekirdağ Şarköy’de icradan satılık işyeri

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Tekirdağ İl, Şarköy İlçe, YUKARI KALAMIŞ Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 131 Ada, 44 Parsel, Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Yukarı Kalamış Mahallesi 131 Ada 44 Parsel numaralı, 291,59m² yüzölçümlü şarap mağazası vasıflı taşınmaz yapının duvarları taş ve ateş tuğladan inşaa edilmiş olup, dış kapısı demir, zeminleri fayans, çatısı öndülün ile örtülüdür. Yapı içerisinde 12m² lik ofis olarak kullanılan bir asma kat da yer almaktadır. Yapı belediye verilerine ve tapu kaydına göre 2. grup korunması gerekli kültür varlığıdır. Taşınmaz köy yerleşim alanı içerisinde yer almaktaolup, yapılaşma koşulları; kadastral bir yola cephesi olmak şartıyla E:0,75 Hmax:6,50 dir. Bununla birlikte bahse konu taşınmaz üzerinde bulunan yapının statüsü dolayısıyla taşın yapılaşma ve restorasyon konusunda hukuki kısıtlamalara tabiidir. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmakta olup köşe parseldir.

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