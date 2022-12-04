4 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Tekirdağ Şarköy’de icradan satılık işyeri

T.C. Şarköy İcra Dairesi tarafından Tekirdağ Şarköy'de 291 m² işyeri icradan satılacak.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 11:02
Takip Et

Tekirdağ Şarköy’de icradan satılık işyeri

Tekirdağ Şarköy’de icradan satılık işyeri
+
Aa
-

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Tekirdağ İl, Şarköy İlçe, YUKARI KALAMIŞ Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 131 Ada, 44 Parsel, Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Yukarı Kalamış Mahallesi 131 Ada 44 Parsel numaralı, 291,59m² yüzölçümlü şarap mağazası vasıflı taşınmaz yapının duvarları taş ve ateş tuğladan inşaa edilmiş olup, dış kapısı demir, zeminleri fayans, çatısı öndülün ile örtülüdür. Yapı içerisinde 12m² lik ofis olarak kullanılan bir asma kat da yer almaktadır. Yapı belediye verilerine ve tapu kaydına göre 2. grup korunması gerekli kültür varlığıdır. Taşınmaz köy yerleşim alanı içerisinde yer almaktaolup, yapılaşma koşulları; kadastral bir yola cephesi olmak şartıyla E:0,75 Hmax:6,50 dir. Bununla birlikte bahse konu taşınmaz üzerinde bulunan yapının statüsü dolayısıyla taşın yapılaşma ve restorasyon konusunda hukuki kısıtlamalara tabiidir. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmakta olup köşe parseldir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
1
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
2
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
3
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
4
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
5
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Messi ile hayranının Arjantin'i nasıl uçurduğunu açıkladı
6
﻿Messi ile hayranının Arjantin'i nasıl uçurduğunu açıkladı
﻿Messi ile hayranının Arjantin'i nasıl uçurduğunu açıkladı
﻿Selçuk Geçer'den flaş tahmin. Doların gelecek yıl ne kadar olacağını açıkladı
7
﻿Selçuk Geçer'den flaş tahmin. Doların gelecek yıl ne kadar olacağını açıkladı
﻿Selçuk Geçer'den flaş tahmin. Doların gelecek yıl ne kadar olacağını açıkladı
﻿ Endonezya'da Semeru Yanardağı lav püskürttü
﻿ Endonezya'da Semeru Yanardağı lav püskürttü
﻿ Endonezya'da Semeru Yanardağı lav püskürttü
﻿Hastalığı yendi; 20 bin kadını bilgilendirdi
﻿Hastalığı yendi; 20 bin kadını bilgilendirdi
﻿Hastalığı yendi; 20 bin kadını bilgilendirdi
﻿Netflix'te en çok izlenen yapımlar belli oldu
﻿Netflix'te en çok izlenen yapımlar belli oldu
﻿Netflix'te en çok izlenen yapımlar belli oldu
﻿Antalya'nın kan ihtiyacını neden artırıyor?
﻿Antalya'nın kan ihtiyacını neden artırıyor?
﻿Antalya'nın kan ihtiyacını neden artırıyor?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.