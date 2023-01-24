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Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi işçi alacak

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi, bünyesinde kazıcı-yükleyici olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 06:33
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Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 kazıcı-yükleyici alacak

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi işçi alacak
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Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi, bünyesinde kazıcı-yükleyici olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
*Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta veya elektronik ortamda yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
*Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
*Kamu Haklarından mahrum bulunmamak,
*Emekliliğe hak kazanmamış olmak
*Adli Sicil Kaydı olmamak,
*Affa uğramış bile olsa anayasal düzene ve Devlete karşı işlenmiş suçlardan mahkûm olmamak, 
*4857 Sayılı iş Kanununun maddeleri hükümlerince görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak, (Kazanan adaylardan işe başlarken heyet raporu istenecektir.)
*Gerekli durumlarda mesai/vardiya yapabilir olmak,
*İlanda belirtilen pozisyon için erkek personel alınacaktır,
*En az ilkokul mezunu olmak,
*Askerlikle ilişiği olmamak (Tecilli, muaf veya yapmış olmak)
*G sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
*Tercihen B sınıfı sürücü belgesi olması ve gerekli durumlarda araç kullanabilmek
*Başvuru tarihi itibariyle 45 yaşını geçmemiş olmak,
*Beko Loder (Kazıcı-Yükleyici) Operatör belgesine sahip olmak,
*Ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaya engeli bulunmamak,
*Gece çalışma şartlarına uygun olmak,
*Arazi çalışmasına bir engeli bulunmamak,
*Tercihen deneyim sahibi olmak,
*Kurumumuzca sözlü ve uygulama smavı yapılacak olup; başarılı olan adaylar tercih edilecektir.
*İlanda belirtilen pozisyon için uygun görülüp işe kabul edilmesi halinde; Personel TESKİ Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirileceği İlçe Şube Müdürlüğü sınırlarında ikamet edecektir. İhtiyaç halinde ilçeler arasında görev yeri değişikliği yapılabilir.

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﻿Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi işçi alacak
﻿Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi işçi alacak
﻿Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi işçi alacak
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