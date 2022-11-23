Tekirdağ'da 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir otomobille ilçeye uyuşturucu getirileceği ihbarını alınca gerçekleştirdiği operasyonda, 3 kilo 150 gram esrar, 20 gram kenevir tohumu ve 10 gram eroin ele geçirdi. Olaya ilişkin araçtaki S.İ.M., E.Ç. ve E.A. gözaltına alınarak jandarmada sorgulandı.

Daha sonra adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

(Kaynak: İHA)