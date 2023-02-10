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32 yataklı işçi konteyneri küle döndü

Tekirdağ’da inşaat işçilerinin kaldığı 32 yataklı konteyner yandı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 08:15
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Tekirdağ’da 32 yataklı işçi konteyneri küle döndü

32 yataklı işçi konteyneri küle döndü
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İHA’nın haberine göre yangın, Çorlu Hürriyet Mahallesi Başmaslak Caddesi üzerinde yapımı devam eden inşaat alanında meydana geldi. 32 yataklı konteyner evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine diğer konteyner evler de tamamen boşaltıldı.

Devriye Ekipler Grup Amirliği ekipleri de yangın çevresinde güvenlik tedbiri aldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, konteyner ev küle döndü.

Olay yerinde inceleme yapan itfaiye ekipleri, yangının elektrik çıkmış olabileceği üzerinde duruyor.

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