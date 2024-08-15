Tekirdağ’da balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Tekirdağ’da balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, balkondan düşerek ağır yaralanan 88 yaşındaki Suad Tunalı, hayatını kaybetti.

Olay, Cemaliye Mahallesi Dere Meydanı mevkiinde meydana geldi. Yurt dışından geçici olarak gelen oğluyla birlikte yaşadığı evde bulunan Suad Tunalı, apartmanın birinci katındaki balkonundan bilinmeyen bir sebeple beton kaldırıma düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine intikal etti ve Tunalı’ya ilk müdahaleyi yaptı.

Hastaneye kaldırılan Tunalı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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