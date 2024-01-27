Tekirdağ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Tekirdağ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı
Tekirdağ'da ışık ihlali sonucu hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Saray ilçesi çevreyolu üzerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, Çukuryurt yönünden Saray istikametine seyir halinde olan Anıl Ç. yönetimindeki 22 LH 393 plakalı otomobil ile Çerkezköy istikametinden Vize istikametine seyreden Ali K. idaresindeki 34 FSG 329 plakalı hafif ticari araç ışık ihlali sonucu Çukuryurt kavşağında çarpıştı.

Kaza sonucu iki araçta hurda yığınına dönerken, 22 LH 393 plakalı otomobilde bulunan sürücü Anıl Ç, Erdem K, Bayram B. ile 34 FSG 329 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Ali K. ve yanında bulunan Efe C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edilirdi. İtfaiye ekiplerince hurda yığınına dönen araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Saray, Kapaklı ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Yaralılardan iki kişinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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